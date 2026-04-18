Mercedes GLE Coupé: Potencia… intuitiva

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Diseño fresco… tecnología innovadora. La nueva propuesta motorística garantiza una experiencia de conducción más ágil; aderezada con una también potente arquitectura informática y una configuración que contempla hasta 27 sensores para ofrecer mayor seguridad: 10 cámaras exteriores, 5 sensores de radar y 12 sensores ultrasónicos monitorizan el entorno del coche.

Diseño modernizado. En el plano estético, se adopta una parrilla sensiblemente más grande, con la estrella central iluminada tal como «debutó en la reciente Clase S, un llamativo marco cromado con iluminación de contorno y un también nuevo «delantal» frontal altamente distintivo.

Los emblemas estrellados en los pilotos traseros enfatizan el carácter deportivo del Coupé; mientras, en el interior, nuevos elementos de diseño y confort vienen a realzar el habitáculo. El volante adopta el muy querido concepto de control «balancines y rodillos», combinando un intuitivo funcionamiento con una sensación de familiaridad de marca.

También la última generación de «Digital Light» produce un campo de iluminación en alta resolución, alrededor de un 40% más grande y que reduce su consumo de energía en hasta un 50% con respecto a su antecesor.

Desde la invención del automóvil, hace 140 años, Mercedes-Benz ha venido explorando caminos para satisfacer las necesidades de sus clientes.MB

La luz larga dinámica «Ultra Range» tiene ahora un alcance de hasta 600 metros, el equivalente a seis campos de fútbol.

Inteligencia… sobre los badenes. Al regular individualmente las fuerzas sobre cada rueda, y estabilizar la carrocería en todas las situaciones de conducción, el «E-Active Body Control» se convierte en uno de los sistemas de suspensión SUV más inteligentes del mercado: las unidades control analizan 1.000 veces por segundo las circunstancias de conducción, ajustando automática y constantemente la suspensión para lograr el máximo confort y confianza al volante.

El dinamismo inherente a la arquitectura Coupé lo evidencia la nueva propuesta de Mercedes en un diseño zaguero descendente hacia la trasera de una fluida carrocería, hasta acabar creando toda una ‘declaración estilística’; incluso los emblemas estrellados de los pilotos traseros enfatizan el carácter deportivo del Coupé.MB

Consecuencia: el GLE Coupé se desliza sin esfuerzo sobre largos badenes, tal cual como si flotase sobre la carretera; también gracias a la innovadora regulación de amortiguadores con «Airmatic» —en la nube—, el sistema es capaz de anticipar la carretera que viene por delante, ajustando así automáticamente la firmeza de la amortiguación, incluso nates de que el vehículo alcance los badenes.

Con una superficie transparente que supera el metro cuadrado, uno de los techos solares panorámicos corredizos más grandes de su categoría, se ofrece ahora de serie, inundando el habitáculo de la nueva propuesta de Mercedes-Benz de luz y aire fresco.

Merced a sus nuevos detalles estéticos, salpimentados con una revolucionaria tecnología, el GLE Coupé es más potente, intuitivo y seguro que nunca.

Desde que, hace 140 años, Carl Benz inventase el automóvil, Mercedes-Benz ha empujado continuamente los límites de la innovación, anticipándose y superando las expectativas de los clientes; así, el nuevo GLE Coupé resulta ser un claro ejemplo de ello, uniendo perfección y elegancia, y la agilidad de un puro coupé con la tecnología de alta gama, amén de la dominante presencia de la popular serie SUV de la marca.

Más potencia, con el habitual alto nivel de confort acústico y vibratorio: el nuevo abanico de motores confiere a nuestro protagonista un carácter de conducción aún más ágil y atractivo; incluso la versión híbrida enchufable va un paso más allá, superando el centenar de kilómetros de autonomía eléctrica.

Además de las generosas llantas de 20 pulgadas y doble radio, los faros más brillantes y eficaces contribuyen a la modernización del modelo. El GLE Coupé ya incorpora la próxima generación «Digital Light», con tecnología micro-LED y un potente chip impulsado por esta vanguardista tecnología; de forma que se incrementa en alrededor de un 40% el campo de iluminación de alta resolución, lo que se traduce en un aumento del brillo del haz principal; al mismo tiempo, el módulo de luz consume hasta un 50% menos de energía que su predecesor.

Incluso el «Digital Light», con función de proyección, también ofrece mayor seguridad en la conducción: líneas guía, símbolos y animaciones en la carretera: También están opcionalmente disponibles la «Luz Digital» y «Luz Digital» con función de proyección; si se instala el primero, al segundo también puede activarse como «Extra Digital» tras la compra del vehículo.

Para redondear, los nuevos elementos de acabado realzan el interior: parte superior del panel de instrumentos tapizada en cuero sintético «Ártico» y costuras decorativas; volante «balancino y rodillo», que ofrece un funcionamiento muy intuitivo y una significativa experiencia táctil; las salidas de aire centrales son ahora ovaladas en lugar de cuadradas, integrándose en la iluminación ambiental; el «Control de Aire Energizante» incluye un nuevo filtro eléctrico, impidiendo que incluso partículas extremadamente finas entren en el habitáculo. En una primera etapa, el aire exterior pasa por un prefiltro que atrapa las partículas más grandes; a renglón seguido, un filtro eléctrico ioniza finas partículas de polvo, propiciando una excelente filtración interior. Aunque, en la primera etapa, el prefiltro solamente limpia el aire exterior, el filtro interior también está activo en modo de recirculación.

Nuevos colores interiores. Una suntuosa y cálida tonalidad «Beech Brown», combinada con negro, amplía la clásica paleta de colores para el habitáculo; una renovada combinación que está disponible en «Cuero Nappa», además de tres elementos de molduras que amplían las posibilidades hasta configurara un GLE Coupé… «a la carta», incluyendo elementos en abedul marrón oscuro con poros abiertos y marrón con poros abiertos en nogal; además de diversas terminaciones en aluminio que se ofrecen de serie.