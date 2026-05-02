El futuro… según Kia
Un prototipo que encarna el enfoque futurista de Kia hacia la movilidad eléctrica. Tres experiencias fundamentales: la conducción deportiva, la interacción digital inmersiva y un interior con la confortabilidad de un salón
JAVIER F. ZARDÓN
Filosofía… estética. Inspirado en ‘Opposites United’, el Meta Turismo muestra la constante evolución de la filosofía de diseño del fabricante coreano; combinando cualidades dinámicas en carretera con un habitáculo inspirado en un salón, rindiendo homenaje a la velocidad y la elegancia de los viajes de larga distancia de la década de 1960. Consecuencia: el Vision Meta Turismo anuncia un punto de inflexión en la experiencia del usuario, aglutinando tecnología avanzada y una cautivadora vivencia emocional; armonizando el espíritu de los viajes de larga distancia con las ilimitadas posibilidades de una inmersiva experiencia digital: un vehículo que traspasa los límites de la tradición.
Así, la filosofía de diseño ‘Opposites United’, queda bien patente en el Vision Meta Turismo: combinación de las superficies suaves con la geometría técnica. También la arquitectura, con el habitáculo extremadamente adelantado de este prototipo, da lugar a una elegante y vanguardista silueta, luciendo un perfil bajo y ancho revestido de un lenguaje de superficies «geométrico y suave». De esta forma, las superficies facetadas y con transiciones suaves, acaban creando núcleos sólidos y uniformes -visibles cuando la luz incide sobre la carrocería-, resaltando el equilibrio entre la sensibilidad escultórica y la precisión técnica, dando lugar a una estética futurista que parece a la vez mecanizada con precisión y naturalmente fluida: toda una encarnación de la filosofía estética
‘Opposites United’, en la que elementos aparentemente contradictorios se fusionan para crear un nuevo, y transformador, paradigma de diseño. El frontal marcadamente bajo, resalta la arquitectura de cabina adelantada, con una recortada sección interior, que adopta una inserción técnica en negro; ahí se sitúan los futuristas elementos funcionales del vehículo, de forma que destaca su estética flotante y su carácter de altas prestaciones. La zaga, pasa de unas curvas suaves y fluidas a una angular y truncada línea trasera, con un borde de fuga bien definido, perfilado para mejorar la eficacia aerodinámica y la estabilidad a altas velocidades; mientras la ultrafina firma luminosa
LED se convierte en el elemento central. Para redondear, el interior crea un ambiente envolvente, para conductor y acompañante, merced a elementos únicos, e innovadores, así como una espaciosa distribución; ofreciendo, además, dos diferentes configuraciones de asientos para conductor y acompañante. En suma, que Kia ha creado un prototipo que traspasa los límites de la tradición.