El futuro… según Kia

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

JAVIER F. ZARDÓN

Filosofía… estética. Inspirado en ‘Opposites United’, el Meta Turismo muestra la constante evolución de la filosofía de diseño del fabricante coreano; combinando cualidades dinámicas en carretera con un habitáculo inspirado en un salón, rindiendo homenaje a la velocidad y la elegancia de los viajes de larga distancia de la década de 1960. Consecuencia: el Vision Meta Turismo anuncia un punto de inflexión en la experiencia del usuario, aglutinando tecnología avanzada y una cautivadora vivencia emocional; armonizando el espíritu de los viajes de larga distancia con las ilimitadas posibilidades de una inmersiva experiencia digital: un vehículo que traspasa los límites de la tradición.

Así, la filosofía de diseño ‘Opposites United’, queda bien patente en el Vision Meta Turismo: combinación de las superficies suaves con la geometría técnica. También la arquitectura, con el habitáculo extremadamente adelantado de este prototipo, da lugar a una elegante y vanguardista silueta, luciendo un perfil bajo y ancho revestido de un lenguaje de superficies «geométrico y suave». De esta forma, las superficies facetadas y con transiciones suaves, acaban creando núcleos sólidos y uniformes -visibles cuando la luz incide sobre la carrocería-, resaltando el equilibrio entre la sensibilidad escultórica y la precisión técnica, dando lugar a una estética futurista que parece a la vez mecanizada con precisión y naturalmente fluida: toda una encarnación de la filosofía estética

‘Opposites United’, en la que elementos aparentemente contradictorios se fusionan para crear un nuevo, y transformador, paradigma de diseño. El frontal marcadamente bajo, resalta la arquitectura de cabina adelantada, con una recortada sección interior, que adopta una inserción técnica en negro; ahí se sitúan los futuristas elementos funcionales del vehículo, de forma que destaca su estética flotante y su carácter de altas prestaciones. La zaga, pasa de unas curvas suaves y fluidas a una angular y truncada línea trasera, con un borde de fuga bien definido, perfilado para mejorar la eficacia aerodinámica y la estabilidad a altas velocidades; mientras la ultrafina firma luminosa

LED se convierte en el elemento central. Para redondear, el interior crea un ambiente envolvente, para conductor y acompañante, merced a elementos únicos, e innovadores, así como una espaciosa distribución; ofreciendo, además, dos diferentes configuraciones de asientos para conductor y acompañante. En suma, que Kia ha creado un prototipo que traspasa los límites de la tradición.