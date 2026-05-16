Cupra Raval: desde unos ‘electrizantes’… 24.200 euros

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Interpretación… radical. Con sólo 4 metros de longitud, el Cupra Raval ofrece dinamismo urbano combinado con una generosa habitabilidad y un práctico y espacioso maletero (441 litros).

En el cénit de la gama, la versión VZ Extreme sube su potencia hasta los 226 CV (290 Nm de par, 384 kilómetros de autonomía) que le permite ‘sprintar’ de cero a cien en 6,8 segundos. Lejos de saltar a la palestra como un ‘urbanita’ más, el Raval representa una radical interpretación eléctrica, dirigida a quienes pretendan lo mejor tanto en desplazamientos urbanos como fuera de la ciudad; disponible en tres versiones de lanzamiento: Dynamic y Dynamic Plus (211 CV cada una) y VZ Extreme (226 CV). Su diseño exterior luce una evolución del lenguaje visual de Cupra: frontal de ‘mirada desafiante’ y logotipo iluminado, anticipa el dinamismo que ofrece el coche en carretera. A la vez que sus detalles específicos realzan aún más su particular carácter, desde los faros ‘Matrix LED’ hasta los tiradores de las puertas ocultos e iluminados, pasando por el logotipo Cupra también iluminado en la parte delantera y trasera de la carrocería. Elementos, todos ellos, que hacen inconfundible al Raval, tanto de día como de noche: mientras, al volante, se descubre un claro enfoque hacia el conductor y una posición deportiva reforzada por los asientos ‘CUP Bucket’, junto con una envolvente iluminación interior. Disponible con un amplio abanico opcional, incluida una renovada paleta de colores, entre los que se cuenta el ‘Plasma Iridiscente’ y unos también exclusivos tonos mate -junto con dos combinaciones de techo bicolor-, el Raval brinda al usuario la oportunidad de expresarse personalmente. Cupra ha utilizado unos vanguardistas y sostenibles métodos productivos: impresión 3D y tejido 3D Knitting, además de polímeros reciclados y materiales de origen biológico; el salpicadero está presidido por una pantalla de 12,9 pulgadas y sistema operativo Android, que monta una interfaz intuitiva orientada al conductor. También destacan el ‘Digital Cockpit’ (10,25 pulgadas), y un rediseñado volante que adopta botones físicos, así como botones satélite. El Raval, es el primer modelo de Cupra equipado con sistema de frenado electrónico «One Box», que combina los módulos del servofreno y del ESC para mejorar la deceleración merced a la recuperación del motor y también al tacto del pedal.