Rapa Nui: La isla de los colosos de piedra

Podríamos comenzar este reportaje con el slogan «¡Por qué dejar volar la imaginación, si podemos ir con ella!». Más apropiado como reclamo publicitario para una línea aérea, también nos abre un espacio a la reflexión ante la posibilidad de ver cumplido alguno de nuestros sueños viajeros, entre los que muy probablemente se encuentre conocer el lugar habitado más aislado del mundo, Rapa Nui (Isla de Pascua).

Perdida en mitad del extenso océano Pacífico Sur, alejada 3.760 kilómetros de la costa continental sudamericana y situada en el extremo más oriental de la Polinesia, Rapa Nui es probablemente uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos que cualquier viajero podría llegar a soñar.

Con una superficie aproximada de 164 kilómetros cuadrados, una longitud de 24 Kms. y una anchura que no llega a 4 Kms., acoge en su capital, Hanga Roa, prácticamente a la totalidad de la población; algo más de 12.000 almas, de las que aproximadamente el 33% son aborígenes de la isla y el resto llegados del Chile continental. Anexionada a este último desde 1888, es junto con la cercana y deshabitada isla de Salas y Gómez, una comuna perteneciente a la provincia de Valparaiso (Chile).

Igualmente conocida como «Isla de Pascua» o «Easter Island», fue también apodada, aunque tardíamente, en el siglo XIX, como «Te Pito o Te Henua» (El Ombligo del Mundo) en lengua rapanui; si bien, originariamente se conoció como «Isla del Sol Naciente», bautizada así por sus primeros pobladores llegados de Hiva (J’iva), isla que se cree perteneció a Polinesia y de la que nunca se llegó a determinar su ubicación exacta. Sus habitantes, sufridores de intensos terremotos y continuos tsunamis, terminaron finalmente por abandonarla, trasladándose a la hasta entonces desconocida isla de Rapa Nui, conducidos por su rey o «ariki henua» Hotu Matua (J’otu matua).

Según cuenta la tradición oral, su descubrimiento se debió a un sueño que una noche tuvo el sabio y principal sacerdote del rey, Hau Maka, en el que, encontrándose frente al Sol naciente, pudo vislumbrar la isla.

Algunos estudios científicos, al igual que el relato oral, apuntan que el primer asentamiento en la isla se produjo a través de la playa de «Anakena» en torno al año 400 ó 500 D.C., según los antiguos arqueólogos y entre el 900 y 1.100 D.C., basado en estudios posteriores.

Los primeros pobladores de Polinesia y por lo tanto también de Rapa Nui, no procedían del imperio inca sudamericano, tal y como se creyó en un primer momento, sino que eran de origen asiático, concretamente del sudeste de China y Taiwan principalmente. Estas culturas asiáticas ya veneraban entonces a sus ancestros levantando piedras verticalmente, concepto éste que acabaría llegando a la Isla de Pascua mucho más evolucionado con la creación de las estatuas denominadas «moái», término en lengua rapanui cuyo significado, entre otros, viene a traducirse como «para tener» y que representaba a las personas más importantes de cada linaje en la isla. Consideradas poseedoras de un poder sobrenatural llamado «mana», cuando alguna de estas personas fallecía, se ordenaba tallar un «moái» que era trasladado desde la cantera del volcán «Rano Raraku», a una plataforma de carácter ceremonial denominada «ahu» (a’ju), donde se colocaba siempre mirando hacia el interior, de espaldas al mar y cerca de los lugares habitados, con el fin de mantener el «mana» de sus ancestros y poder preservar así la producción de recursos para su comunidad, siendo éste uno de los objetivos principales del moái.

EL TALLADO DE LAS ESTATUAS

Dado el origen volcánico de la isla, el material utilizado comúnmente para la construcción y tallado de las estatuas, era la piedra volcánica como la traquita, el basalto y la escoria roja, esta última utilizada para dar forma al «pukao», o adorno en la cabeza que representaba el cabello del moái a modo de tocado, lo que hoy podría llegar a confundirse como un gorro o sombrero.

Las primeras generaciones de estatuas eran relativamente pequeñas, entre 4 ó 5 metros de altura, si bien, en generaciones posteriores, llegaron a tamaños superiores a los 9 metros o más, alcanzando 21 metros uno de estos moái que aún se conserva en la roca sin terminar. Su peso variaba entre las 4 ó 5 toneladas los más pequeños, llegando a alcanzar las 80 toneladas los más grandes.

Una vez terminadas, las estatuas de piedra eran trasladadas desde el nicho en la cantera hasta su colocación, ya fuese en un hoyo o en un «ahu», dependiendo del tipo de moái y de la distancia que se tratara. Para ello se servían de «trincheras» dispuestas de tal forma que permitían a un grupo, más o menos numeroso de personas, conducir la estatua en una dirección determinada con la ayuda de cuerdas atadas a su estructura, con el objeto de poder balancear el moái de un lado a otro a modo de caminante. Al mismo tiempo, otro grupo (compuesto siempre por el mismo equipo que lo había tallado), intentaba sujetarlo desde su parte posterior, con más ataduras, a fin de evitar que no se precipitara por la ladera del volcán, pudiendo al mismo tiempo ir corrigiendo su dirección a través de la «quilla» o pieza sobresaliente que se dejaba en su espalda, ya que estas estatuas no se tallaban en piezas previamente separadas, sino que se trabajaban directamente sobre la propia roca de la cantera para finalmente desprenderlas o separarlas por su quilla, que era lo único que las unía a la roca madre.

La construcción del moái comenzaba siempre por el rostro, tallándolo superficialmente en un primer nivel, para continuar seguidamente con el cuerpo. Este proceso se repetía una y otra vez hasta concluir la talla con su separación de la roca.

«TANGATA MANU». El ritual del «Hombre Pájaro»

La superpoblación que sufre Rapa Nui durante el siglo XVII, trae consigo una importante falta de recursos y carencia de alimentos que lleva a graves enfrentamientos entre los distintos clanes existentes en la isla. La falta de madera, debido a la tala masiva de árboles, termina prácticamente por hacerlos desaparecer en su totalidad, lo que implica la imposibilidad de construir embarcaciones con las que poder pescar, al mismo tiempo que provoca una prolongada escasez de lluvias debido a la pérdida de vegetación.

Las encarnizadas luchas entre las distintas tribus por controlar los recursos, conduce a crear un ritual (muy relacionado con el culto al dios Make Make), en el que cada líder rivalizará con el resto por la obtención de un estatus conocido como «Tangata Manu» u «Hombre Pájaro», que no siendo superior al del rey o «ariki», le permitirá gobernar la isla y sus recursos durante todo un año. Para ello ha de elegir a un hombre joven y fuerte de su propio clan, denominado «hopu», que será quien compita en su nombre. Este ritual se realizaba al llegar la primavera, en «Orongo», aldea ceremonial situada junto al cráter del mayor volcán de la isla, el «Rano Kao». Allí se reunían los distintos jefes de tribu y sus familias, exclusivamente, durante este ritual que tenía como protagonista a un pájaro conocido como «manutara» o «pájaro de la suerte», al parecer un «gaviotín apizarrado», que en esa estación llegaba del Este para depositar un huevo en uno de los islotes o «motus» cercanos a Rapa Nui, siendo este el objetivo a conseguir por el «hopu».

Junto a la isla se encuentran tres pequeños islotes: «Motu Nui», «Motu Iti» y «Motu Kao Kao» este último realmente es una formación rocosa totalmente vertical y con forma de aguja, que emerge 60 metros sobre el nivel mar, pero cuya base se encuentra a 2.000 metros de profundidad.

A los «hopus» se les aplicaba una pintura que los identificara con su tribu y distinguiera del resto; se les abastecía con comida, una cinta roja para transportar el huevo a su vuelta y una tabla de totora (un tipo de junco que se da en el profundo cráter del Rano Kao) que les mantendría a flote mientras nadaban hasta «Motu Nui», lugar donde el «manutara» deberá depositar su huevo. Previamente debían superar las estrechas y puntiagudas crestas que bordeaban el cráter antes de descender los trescientos metros de acantilado hasta alcanzar el mar. En esta primera etapa eran muchos los que se despeñaban o morían luchando contra sus rivales. Ya en el agua, debían nadar los 1.600 metros que separan a «Motu Nui» de la isla. Durante este trayecto, se sabe que muchos «hopus» fueron devorados por tiburones atraídos por la sangre de las heridas causadas durante el descenso del acantilado o por las luchas entre los propios rivales.

Finalmente, los que lograban alcanzar el motu, debían esperar días o semanas a que llegara el «manutara» y depositara el huevo. Quien conseguía hacerse con él, tenía que transportarlo de vuelta, sin romperlo, envuelto en la cinta roja atada a su cabeza, pero antes debía dar a conocer que él fue el primero en conseguirlo y no otro; para ello, gritaba desde el motu el nombre de su líder seguido de la frase «Ka varu te puoko», que en lengua rapanui significa «aféitate la cabeza», ya que el ritual obligaba al ganador a raparse el cabello y depilarse el cuerpo completamente para a continuación pintarse la cabeza de rojo y coronarse como el nuevo «tangata manu».

Seguir este protocolo a menudo se veía dificultado al no poder identificar al «hopu» como consecuencia de haber perdido la pintura de su cuerpo al contacto con el agua. Para ello, desde la aldea de Orongo, se hacía descender a un niño a través de una cuerda hecha de vegetal, hasta una cavidad en la roca desde la que podía identificar y dar fe del ganador con más claridad. Que la elección fuera de un niño y no un adulto, parece ser que era por la falta de resistencia al peso de la cuerda.

El nuevo «tangata manu», en su condición de «hombre pájaro», se convertía en el representante del dios Make Make en la Tierra y por lo tanto, en una persona sagrada.

Tras el abandono del culto a los moái, Make Make fue considerado el creador del mundo y las estrellas según la creencia rapanui y su figura se representaba adoptando la forma de pájaro; de ahí su vinculación con el ritual del «tangata manu». Según la tradicion, el «hombre pájaro» debía retirarse durante un año a una vivienda preparada para ello, junto a la playa de Anakena, aislándose del resto de personas, incluida su familia, a la que se le prohibía vivir en el mismo lugar y tampoco mirarle ni tocarle. Permanentemente custodiado por hombres de su tribu y atendido por un sacerdote, se debía a una serie de rituales entre los que cabía sacrificar tanto a rivales como a miembros de su propio clan en ceremonias en las que, según la Historia y representaciones grabadas en cuevas de la isla, se daba la antropofagia o canibalismo.