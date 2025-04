Noemí Casquet: «Cambiemos la mentalidad de mujeres»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Noemí Casquet es la CEO de Santo Amor, escuela “online” de placer consciente y autocuidado. En Pirómanas vacía su alma” para que “la sociedad pueda avanzar y liberarse a través del sexo”. — ¿Qué nos pueden enseñar las antiguas civilizaciones en el ámbito del sexo?

— En las civilizaciones más lejanas el sexo era algo muy sagrado y espiritual. Tenemos escritos sobre el tema desde la antigua China hasta en India, y esos libros eran una especie de manuales para que las personas pudieran mantener relaciones sexuales. En ellos ya se hablaba de la homosexualidad como algo natural y, si nos vamos más atrás, a Sumeria, vemos escritos que hablaban de que las sacerdotisas ya utilizaban la sexualidad para conectar con la divinidad. — Usted habla no ya del techo de cristal con el que se topan las mujeres, sino de uno de cemento…

— Sí, el primero hace referencia a cómo las mujeres tenemos la falsa ilusión de que podemos acceder a puestos de poder elevados, porque los vemos. Pero en realidad, existen muchos obstáculos: por ser mujeres, porque en ciertos ámbitos siempre se tiene en mente primero al hombre. El techo de cemento es un concepto que tiene que ver con que nosotras mismas nos autoboicoteamos. Las mujeres nos ponemos nuestro techo, o porque no nos sentimos capaces, o porque no queremos responsabilidades, etc. y nos ponemos un techo que denominamos de cemento. “Lamentablemente lo que quieres es ser vista y ser elegida”. — Nacemos para ser elegidas, para encarnar un rol aséptico y anestesiado, para estar calladas”, dice en su obra, ¿Cree que esto es evitable? — Debería ser evitable, pero, en muchas ocasiones, se nos pone una premisa de ser “por” y “para” y de ahí da igual la orientación sexual, porque lo que quieres es ser vista y ser elegida y nos da miedo ser como somos realmente, con lo que nos mimetizamos para que sea otro quien nos elija. — ¿Qué puede decir a las mujeres que niegan su identidad con tal de ser amadas? — Les digo que la relación que más te va a durar en toda tu vida eres tú y debes ser tu propio prototipo, y no el de tu pareja. Muchas veces estamos buscando esa valoración y ser vistas por los demás y no nos vemos a nosotras mismas. — Para finalizar explique qué quiere decir con “El poder femenino es lo más indomable que tiene la humanidad y lo más silenciado”. — Me gusta hacer la alegoría con la Naturaleza, que utilizamos en femenino. A la Naturaleza no la puedes domar, es superpoderosa y te puede dar el mar más calmo del mundo, como también el más bravo y destruirte. Del mismo modo pasa con el poder femenino, que han querido silenciar, pero que la gran mayoría de mujeres tenemos la posibilidad de dar a luz, de dar vida. Cualquiera que lea esto ha nacido de una mujer y se ha nutrido de ella nueve meses y creo que es importante tener humanamente esta conciencia. En la antigüedad los sabían bien y ahora las mujeres nos hemos visto reducidas a ser meros vientres y esclavas. Afortunadamente esto está cambiando, pero falta lo más importante, cambiar nuestra mentalidad como mujeres y ser conscientes del poder que tenemos por ello.