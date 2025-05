El hombre montaña

Ha llegado donde nadie le esperaba. A lugares remotos, ignotos, con una misión, fotografiar las montañas de la tierra, captar su luz, escalar sus cumbres y dejar rastro de la belleza del planeta en el que vivimos.

Navega por el mundo desde hace tres años sin rumbo fijo, en su brújula personal sólo un norte, el punto cardinal que le lleve hasta una cima, una cresta, un pico donde dejarse deslumbrar por la naturaleza. Una forma de preservar el mundo en el que vivimos. En las fronteras de todas las civilizaciones o en el territorio en el que nació, León, Prioro, en donde a las montañas las llaman peñas o torres.

Hay algo de mágico en las montañas, el lugar de los ancestros, el paisaje que en León está a simple vista. Montes con nombre propio que se asoman en cualquier paisaje, a veces desde la ciudad misma, como el Pico Polvoreda, que llaman Correcillas, que se divisa desde la calle Padre Isla, o el monte sagrado del Teleno, que se avista desde casi cualquier ángulo de Astorga, o el Pajariel y los Aquilianos que vigilan Ponferrada. O el Peñacorada, Peña Ubiña, Peña Santa, el Gilbo, Peñas Prietas, Torre Cerredo o el Yordas que apodan Burín y viceversa. Nunca se ha cansado de esas vistas Rubén Sánchez, Rubén Earth, mil veces retratadas, pero antes de que terminara el año 22 se subió a su furgoneta 4x4 y con Sierra Jacobs y su perro Casimiro partieron hacia un viaje sin final y decidieron documentarlo. El comienzo de una expedición en busca de los paisajes más espectaculares del mundo, de las vistas más salvajes del planeta.

«Las montañas son fuentes de vida, proveen de agua a más de la mitad de la población mundial, proporcionan energía y regulan la meteorología, albergan ecosistemas únicos y muchas están habitadas por culturas que se han adaptado perfectamente a ellas», reflexiona este leonés. «Hay montañas solitarias, cordilleras, macizos, sierras. Es difícil saber donde empieza una montaña, su definición no está clara y depende de cada lugar y cultura. ¿Una pequeña duna es una montaña? ¿Y una colina? Las montañas perfilan el horizonte, le dan personalidad al paisaje y provocan emociones a quienes las contemplan», cuenta Rubén Sánchez.

Es el paisaje de su vida.

Rubén Sánchez, Rubén Earth, el nómada de las montañas, el fotógrafo de Prioro, que se ha propuesto fotografiar las cumbres más impresionantes del mundo.

«Mi obsesión siempre fueron las montañas. Quizá porque mi pueblo, en la Montaña Oriental de León, donde he vivido 8 años, se encuentra entre ellas. Y viviendo entre montañas, de alguna manera, uno se sensibiliza hacia ellas. No sé si será el cambio de contraste entre las estaciones, la meteorología cambiante que las ilumina de diferentes maneras… pero siempre hay algo que me emociona cuando las veo. Intentar fotografiarlas sólo era el siguiente paso», explica este fotógrafo que se ha lanzado a la vida nómada.

Pusieron rumbo al Norte, empezando por Dinamarca, curiosa elección pues allí la altitud máxima apenas llega a 170 metros sobre el nivel del mar, el Møllehøj (la «loma del Molino», 170,86 metros). Luego escalaron hasta la Escandinavia más elevada y se adentraron en los bosques que conducen a las extraordinarias montañas de Noruega y Suecia. Cruzaron a Europa del Este dejando atrás los Alpes austriacos y se adentraron en los Cárpatos, donde tuvieron de vecinos a los osos y contemplaron una cultura pastoril muy similar a la que había en la Montaña de León hace algunos lustros. Fue, recuerda Rubén Sánchez, el descubrimiento de que el pastoreo es una actividad que se repetiría en muchos de los países en los que se internaron, una especie de nexo de unión entre montañas, un fuerte vínculo cultural entre países. «Hay muchas similitudes en la forma de vida de un pastor en Kirguistán, en Perú o en nuestras montañas», explica.

De los Cárpatos a los Alpes Pónticos en Turquía hacia el Gran Cáucaso.

«Es una de esas montañas difíciles de olvidar», recuerda.

«El Cáucaso alberga el techo de Europa, el Elbrus, con 5.642 metros sobre el nivel del mar. Es una cordillera gigantesca, rodeada de países con una gran riqueza cultural y es que en esta zona del mundo han coexistido una gran variedad de culturas a lo largo de la historia. Esta cordillera conecta Europa con Asia. Curiosamente su nombre proviene, como no podía ser de otra manera, del nombre de un legendario pastor, Kaukasos, asesinado por Cronos. En la mitología griega, Kaukasos era uno de los pilares que que sostienen el mundo», explica Sánchez. Y a renglón seguido, regresa al viaje. «En estas montañas pasamos un invierno muy frío y nos dimos cuenta de la dureza de vivir en una furgoneta con temperaturas bajo cero a diario. Pero esta fue la manera de lograr capturar la belleza invernal de estas montañas», cuenta.

Entonces, el fotógrafo colocó su objetivo hacia el Pamir, la cordillera de Asia central que se extiende por Afganistán, China, Kirguistán y Pakistán. Quería fotografiar Tian Shan y su pico más alto, el Jengish Chokusu (Victoria, antes pico Pobeda), de 7.439 metros. Pero antes había que atravesar la estepa más extensa del mundo, Kazajistán.

Lo hicieron. Y llegaron a Kirguistán, un territorio entre montañas, enormes, de más de 7.000 metros. Allí pasaron dos meses explorando un país «que si no fuera porque está muy lejos de todo y cero preparado para el turismo, sería un destino de primer orden mundial», dice Rubén Sánchez. «Por suerte para ellos, no lo es. Es de los pocos lugares en los que podemos encontrar territorios de una belleza extraordinaria pero que preservan su cultura y autenticidad. Visitar Kirguistán es un constante alimento para los sentidos», describe Sánchez. «Uno de esos lugares donde nadie te espera», dice.

Fue su última frontera. Dos meses de viaje regreso a casa. Y luego rumbo a América. A Perú, en busca del rastro cultural del Inca «que está casi intacto». Pero para eso, dice, «hay que ir a las montañas».

Montañas. Su futuro sigue en ese horizonte. El último refugio de los activistas de la Tierra. El de Rubén Sánchez, Rubén Earth, el hombre montaña.