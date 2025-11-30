Lo que une León y Groenlandia

León se asienta sobre yacimientos que le pueden convertir en un epicentro estratégico para la innovación tecnológica y la minería de metales críticos. Desde proyectos europeos hasta permisos de exploración de tierras raras, la región combina patrimonio industrial, recursos naturales y ambición científica. De hecho hay numerosas investigaciones que tienen el propósito de posicionar el noroeste como una de las plazas fundamentales para la producción de tierras raras. Varios agentes llevan años trabajando para que la nueva minería, la que conlleva cadenas de valor más allá de la simple extracción del mineral, ponga la provincia como uno de los centros estratégicos de Europa.

Y es que la transición energética —vehículos eléctricos, energías renovables, almacenamiento de datos— depende de materiales tan estratégicos como escasos: tierras raras, cobalto, germanio, tantalio. Y en ese mapa continental emerge un actor inesperado desde el noroeste español, el Icamcyl que, con sede en León, se ha convertido en una referencia en Bruselas para diseñar la minería y la industria de materiales críticos del futuro. De hecho, adelantan que están a punto de presentar — con toda probabilidad en 2026— un proyecto cuyo epicentro estará en León para el impulso en Europa de la industria de la comunidad. En apenas dos años, esta fundación ha ayudado a movilizar casi 150 millones de euros en proyectos europeos y se ha convertido en un nodo que conecta empresas, universidades, administraciones y grandes consorcios internacionales. Su misión, según explica Santiago Cuesta, director general de la entidad, es lograr que Castilla y León no solo observe la revolución de la autonomía estratégica europea, sino que participe activamente en ella. Destaca que la Unión Europea importa más del 90% de los imanes permanentes necesarios para su industria tecnológica y de energías renovables. Y la mayor parte procede de Asia. Para compensar esta vulnerabilidad, Bruselas ha puesto en marcha el Critical Raw Materials Act (CRMA), un ambicioso marco que exige extraer, procesar, reciclar y certificar más materias primas dentro de Europa y que tiene a Icamcyl entre uno de sus agentes más avezados. La fundación participa en numerosos proyectos clave de este marco. Es el caso de ExpSkills-REM, que forma a técnicos y especialistas en toda la cadena de valor de los imanes de tierras raras, desde la extracción hasta el reciclaje, o Passenger, cuyo objetivo es desarrollar imanes permanentes sin tierras raras, «una de las apuestas tecnológicas más disruptivas para reducir la dependencia exterior», en opinión de Santiago Cuesta.

Pero, además, la organización, que tiene su sede en el Parque Tecnológico, también tiene la autoría de MaDiTraCe, que desarrolla sistemas de trazabilidad física y digital para demostrar el origen de metales como el cobalto, el litio o el tantalio y, sobre todo, C-Sink, un proyecto coordinado desde León que quiere sentar las bases del futuro mercado europeo de eliminación de CO2 y convertir residuos mineros en sumideros minerales de carbono.

«Es importante recalcar que al menos cuatro de los proyectos europeos tienen actividades de coordinación, ciencia, formación o transferencia realizadas físicamente en León. Las plantas piloto industriales están distribuidas por Europa, pero el hub intelectual y la puerta de entrada para las empresas de Castilla y León está aquí en nuestro territorio gracias a Icamcyl», asegura.

Una de las preguntas recurrentes en la provincia es si León alberga tierras raras u otros materiales estratégicos. La respuesta es compleja. Existen indicios documentados por organismos geológicos y empresas con permisos de investigación El Bierzo, con escombreras de wolframio y estaño que contienen subproductos críticos. También en La Cepeda y su entorno se estudian ocurrencias preliminares de elementos críticos, y en zonas del oeste leonés hay trabajos de prospección muy iniciales.

La mina de Penouta

De hecho, la única explotación operativa de tantalio-niobio en Europa está en Penouta (Orense), donde la fundación leonesa actúa como socio estratégico para integrar trazabilidad, circularidad y conexión con cadenas de valor europeas. Penouta tiene una importancia capital para Europa por el codiciado mineral que es capaz de producir, puesto que permitiría a la UE hablar de tú a tú a China y Estados Unidos. El coltán es la piedra filosofal del futuro, la sustancia imprescindible para los alquimistas de la era tecnológica y uno de los vehículos para sentarse a la mesa de los grandes. El problema es que los mayores yacimientos se encuentran en la República Democrática del Congo y su extracción conlleva la violación de los derechos humanos, la explotación infantil y la guerra. El mineral está detrás de la sangre derramada en África para fabricar los espejos mágicos de la nueva era, así que tener una fuente en un país democrático es casi un prodigio para la industria.

La mina de Penouta ha sido adquirida por una multinacional australiana, Energy Transition Minerals, que en poco más de un año comenzará el proceso de relaves en la explotación. «Nos consta que TME está trabajando en un plan de explotación sostenible, cumpliendo escrupulosamente todas las normativas medioambientales y lanzando líneas innovadoras de minería del siglo XXI que asegurarán entre otras cosas el cumplimiento al nivel más alto de los estándares medioambientales, al tiempo que trabajarán en una generación de valor para nuestra región», subraya el director general de Icamcyl. De hecho, la fundación va a cooperar para atraer actividades europeas con este proyecto. «Podemos ayudarles en generar una visión integrativa de cadena de valor, ponerles en contacto con los actores europeos que están generando las herramientas de trazabilidad y certificación de materias primas críticas (proyecto Maditrace). Además, trataremos de generar un ecosistema de innovación conectado entre Galicia y León, como una pieza más del HUB en materias primas críticas del Noroeste de la Península Ibérica, que Icamcyl promueve en cooperación con las Universidades de León, Salamanca, Oviedo, Santiago de Compostela, Vigo y Oporto», afirma.

Imagen de técnicos de Icamcyl en un yacimiento de Litio en Salamanca, Villasrrubiasicamcyl

El director general de Icamcyl constata que uno de los cambios de paradigma más llamativos es la revalorización de antiguos residuos mineros. Lo que durante décadas fueron escombreras sin uso, hoy se estudian como posibles fuentes secundarias de metales estratégicos y como piezas clave de la economía circular. La fundación leonesa trabaja en la catalogación y caracterización de escombreras en el noroeste español mediante tecnologías avanzadas de geofísica, modelos 3D y análisis metalúrgicos derivados de proyectos europeos como Tarántula o S34I. «No se trata de explotar, sino de entender qué potencial existe y cómo podría integrarse en las nuevas exigencias europeas», explica el investigador, que añade que su papel no está en la declaración de reservas, sino en acompañar, aportar metodología y conectar a las empresas con financiación y cadenas de valor.

Es decir, la fuerza de Icamcyl no reside en perforar la tierra, sino en algo más invisible, pero más decisivo: diseñar el ecosistema que exige Bruselas para que Europa tenga su propia cadena de suministro de materiales críticos.

Su papel incluye preparar a las empresas para cumplir los estándares de la Ley Europea de Materias Primas Críticas —CRMA—, identificar oportunidades de financiación y proyectos europeos, conectar la geología de la región con la industria continental de baterías, imanes y materiales avanzados y crear alianzas entre Castilla y León, Galicia, Portugal y otros territorios para articular un «corredor ibérico» de materias primas críticas.

Santiago Cuesta se muestra convencido de que León puede convertirse en un territorio estratégico para la nueva minería sostenible europea, si bien no por la vía clásica de la extracción a gran escala, sino por su capacidad para innovar, formar, coordinar y atraer talento y proyectos europeos. «Europa ha puesto las materias primas críticas en el centro de su autonomía industrial, así que quizá la revolución de las tierras raras no empiece en una mina, sino en un centro tecnológico leonés conectado directamente con Bruselas», asegura.

Investigaciones de la ULE

El profesor titular de Prospección e Innovación Minera de la Escuela de Minas, Javier Fernández Lozano, dirige varias campañas científicas en la provincia y subraya el desarrollo de iniciativas en el marco de trabajo que desarrolla el Grupo de Investigación Geoinca de la Universidad de León. Su objetivo es dotar de una nueva vida a las zonas mineras que languidecen con el olvido. «Los proyectos que iniciamos antes de la pandemia han buscado un doble fin: por un lado, la búsqueda de nuevos recursos con interés económico que puedan existir en las cuencas y, por otro, la eliminación de muchos de los estériles mineros que se acumulan en forma de escombreras, contribuyendo con este trabajo a la rehabilitación ambiental de muchos de estos antiguos espacios que destacan hoy como montañas negras sobre los verdes y blancos paisajes del norte de León», manifiesta.

Fernández Lozano anuncia que algunos de los trabajos han finalizado ya y forman parte de los proyectos de Fin de Grado y Máster de la Escuela de Minas. Uno de ellos es de Esteban Llamazares y está destinado a conocer el potencial en tierras raras y la presencia de metales ligados a los recursos de carbón procedentes del Pozo Herrera I, cuyos estériles se acumulan en una escombrera de Olleros de Sabero. «El trabajo incorporó el análisis de suelos y de aguas procedentes de los arroyos cercanos y procedentes de la escombrera, para caracterizar el potencial en elementos estratégicos para la Unión Europea y la posible presencia de metales pesados, destacando concentraciones variables de tierras raras», subraya. Añade que este plan contó con un muestreo sistemático de la escombrera y las rocas del entorno.

Con ello se puso en marcha un proyecto de análisis geoquímico en los laboratorios de la Ciuden. «Las tierras raras forman un conjunto de 17 elementos, asociados a óxidos y carbonatos principalmente, de los cuales hemos identificado ocho en este sector, algunos de los cuales presentan concentraciones que sobrepasan los niveles de fondo geogénico para la zona», revela. Entre los materiales destacan elementos de tierras raras como erbio, lantano, cerio, neodimio, gadolinio, samario, terbio e itrio, todos ellos muy codiciados en diferentes campos industriales, como la industria bélica, la tecnológica y la médica.

Además, el estudio incluyó también el uso de nuevas tecnologías, drones con sensores multiespectrales que sirvieron para cartografiar señales espectrales, identificar distintos sectores mineros y delimitar las zonas de interés para los muestreos. «Las tierras raras presentan propiedades únicas que, como la conductividad térmica y eléctrica, o condiciones ópticas y magnéticas, son imperativas para numerosos procesos industriales de la metalurgia, la fabricación de imanes, catalizadores, motores y generadores, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos y baterías electrónicas para dispositivos y vehículos eléctricos».

La investigación contó con una espectrorradiometría in situ para identificar patrones que permitieron la medición de la energía radiante, tecnología necesaria para discriminar distintas especies de elementos, cuyo objetivo es buscar una correlación entre estos datos y los procedentes de los análisis geoquímicos. «Con ello podemos establecer criterios para reconocer de forma rápida y efectiva especies diferentes de elementos y encontrarlos en otras zonas mineras con materiales geológicos similares. Esta correlación permite realizar trabajos de prospección y contribuye a reducir tiempo y costes en el desarrollo de las campañas de muestreo», asegura.

Más allá de la investigación, León tiene un potencial geológico real. Estudios del Instituto Geológico y Minero de España y prospecciones recientes identifican indicios de tierras raras, cobalto, germanio y antimonio en varias zonas de la provincia. Es el caso del Bierzo y Valle de Finolledo: histórico en wolframio, con restos y escombreras que contienen metales críticos, Noceda del Bierzo, Vega de Espinareda y Prado de Paradiña, con indicios de monacita y otras tierras raras; y La Cepeda (Villamejil y Quintana del Castillo) donde recientemente se ha autorizado el permiso de investigación «El Órbigo 2» para explorar tierras raras y otros metales críticos. Los expertos explican que estos permisos no son minas activas, sino investigaciones geológicas. La viabilidad de explotación depende de estudios de concentración, economía y tramitación ambiental. Sin embargo, la mera existencia de estos permisos demuestra que León está en el mapa de los recursos estratégicos para la Unión Europea. El permiso «El Órbigo 2», otorgado a la empresa Hispanas Complementos SL, abarca 1.500 hectáreas en La Cepeda. Busca explorar tierras raras y metales como cobalto, germanio y antimonio, todos considerados críticos para la industria europea y la transición energética. Aunque se encuentra en fase de investigación, el permiso ha generado expectativas y también incertidumbre por el impacto ambiental, el riesgo económico —puesto que la presencia de mineral no garantiza explotación rentable— y la regulación y aceptación social. Aun así, para los expertos, este proyecto representa un puente entre la innovación tecnológica y la explotación sostenible de recursos críticos, un modelo que la UE fomenta para reducir la dependencia de importaciones de tierras raras y otros minerales estratégicos.

En los Ancares

El profesor de la Universidad Javier Fernández Lozano revela que sus alumnos de doctorado han emprendido en Los Ancares trabajos para la identificación de otros elementos críticos como el wolframio. Para ello, colaboran con el Ciemat —Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas— para implementar análisis estadísticos que permitan establecer la relación entre diferentes especies de elementos. Además, dirige una iniciativa para la identificación de elementos críticos como el cobalto, las tierras raras ligeras y pesadas, el aluminio, el cobre o el wolframio. Para este plan desarrollan una campaña en la que se realizarán muestreos en sedimentos de los ríos para conocer la presencia de potenciales yacimientos. «La investigación se basa en la búsqueda de indicios a partir de la identificación de aureolas geoquímicas producidas por la dispersión de elementos de interés económico. Entre los elementos que buscamos destacan algunos de los 34 elementos críticos que componen la lista de recursos críticos para la Comisión Europea de acuerdo con el último informe de 2023, dada su crucial importancia económica para la Unión Europea y el elevado riesgo de la interrupción de su suministro», subraya. Fernández Lozano destaca que estos muestreos también se han planteado para suelos y los resultados permitirán conocer y estimar el potencial de antiguas zonas mineras de carbón y canteras de pizarra situadas en el Bierzo con el objetivo de localizar nuevos recursos presentes en el territorio. Este proyecto de investigación está financiado por la Universidad de León a través del programa de Ayudas a Proyectos Propios de la Universidad. El proyecto está financiado con 18.900 € y los trabajos aún no han finalizado. «Los primeros resultados obtenidos muestran el potencial de estas antiguas zonas mineras en las que se registran anomalías de elementos críticos que deberán ser estudiados en mayor detalle en los próximos meses, para asegurar su potencial y distribución en este sector de la provincia», anuncia Fernández Lozano. Y es que, en su opinión, el muestro de los sedimentos de los ríos permite profundizar en la historia geoquímica de una región y su evolución. Este tipo de estudios facilitan la caracterización de grandes áreas de drenaje dentro de las cuencas fluviales, y la obtención de información de interés en diferentes niveles en un mismo punto de la cuenca, gracias a la gran representatividad y robustez que representan los sedimentos de las zonas inundables en las cuencas fluviales, también conocidas como llanuras de inundación, y de los sedimentos de corriente. Además, advierte que ayudan a localizar la presencia de áreas fuente próximas en las que encontrar yacimientos minerales de interés económico y conocer el estado medioambiental de los ríos. «Los suelos presentan una elevada resolución, por los que son especialmente interesantes para la realización de estudios que buscan una resolución táctica», aclara. Los trabajos no se limitan a la provincia de León sino a toda la región. De hecho, la Escuela ha contribuido a la elaboración de un Atlas Geoquímico de la Provincia de Zamora, a punto de salir publicado, como parte de los resultados de dos proyectos que fueron financiados a través de las Becas del Instituto Florián de Ocampo de Zamora.

Daniel Mamadou, director general de Energy Transition Minerals, en la explotación de coltán de PenoutaDL