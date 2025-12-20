Diario de León

Todo el campo de León cabe en 40 metros

Una parte de la reconstrucción en escala de todas las actividades del campo leonés que se expone en Agrayra, en Valcabado del Páramo.

Una parte de la reconstrucción en escala de todas las actividades del campo leonés que se expone en Agrayra, en Valcabado del Páramo.Ángelopez

Susana Vergara Pedreira
León

No queda ni un hueco. Desde el huerto al que las familias fiaban su supervivencia, una economía de autoabastecimiento en la que tenían que trabajar todos si querían comer, hasta una sembradora de 24 botas que permite abrir surcos, depositar semillas y cerrarlos de golpe, 24 hileras de semillas a la vez, cubriendo una gran superficie con precisión. Del arado romano a los tractores inteligentes. De la noria a los sistemas de regadío controlados por teléfono móvil. O de las fumigadoras manuales a los drones. No hay nada que no haya pasado en el campo que no esté allí.

En 40 metros cabe todo. La historia del campo leonés comprimida, narrada en escenas que muestran la evolución de la agricultura y ganadería de la provincia. Desde la autarquía a la mecanización de la tierra.

El milagro de esta peculiar muestra navideña de una manera de vida y su transformación es obra de una pionera, María Isabel Guerra Rebollo, quizá la primera mujer que vendió maquinaria agrícola en la provincia. Cuando ya casi nadie se quedaba, ella optó por hacerlo. Vivir en el campo. Vivir del campo. Y mantener viva la herencia familiar que empezó su abuelo, siguió su padre y luego ella. De manera diferente, como pasa también en el campo.

Dos Santiagos marcaron su vida. Su abuelo, Santiago Guerra, y su padre, también Santiago Guerra. Muestra con orgullo nada disimulado la foto del patriarca, herrero en el Páramo, con su hijo bien atento a la operación de colocar herraduras a un potro, futuro «tractor» de una pequeña explotación en la zona. A ese Santiago, el otro le propuso cambiar el potro de herrar por la fabricación de maquinaria, cambiar la herrería por un taller mecánico. Abrir un nuevo ciclo, evolucionar. A él pareció una locura, pero su hijo lo hizo. Y así fue como Isabel Guerra Rebollo, tercera generación, se crió entre motores y tuercas. Con sus tres hermanos, de igual a igual. «En verano, estábamos en el taller. Para mí, era pasión», cuenta. Con el mono de trabajo y la gorra sujetando la coleta. «Le decían a mi padre si había contratado a 'un melenas'», recuerda divertida.

Puede que al abuelo no le gustaran las ideas innovadoras de su hijo, pero esa visión de los nuevos tiempos que se abrían paso en la época de Franco le valió, junto con su socio, un premio en un concurso internacional de innovación organizado por el régimen en Valladolid. El 'invento': una sembradora en línea, «a chorrillo». 40.000 pesetas de la época se llevaron.

«Siempre nos contaba que allí estaban los alemanes, vestidos como pinceles y que ellos habían ido con el mono», recuerda Isabel Guerra.

Estudió empresariales y al acabar, levantó una nave, se montó en una furgoneta y comenzó a repartir maquinaria agrícola. «Se la llevaba hasta el campo mismo, hasta la puerta de la explotación», cuenta. Así fue cómo creó la empresa Agrayra en Valcabado del Páramo.

Podría parecer que apenas le queda tiempo para nada, pero lo ha tenido para su otra pasión: las maquetas. En 2012, en la Feria de Santa María del Páramo, hizo hueco en su expositor para montar una pequeña escena campesina, con su vaca y su tractor. A escala. Fue un éxito, recuerda. Y ahí comenzó esta otra historia que le ha llevado a montar un escenario de 40 metros en el que no queda nada fuera.

Lo ha hecho con otros siete agricultores convertidos, como ella, en maquetistas de su propia forma de vida: Alejandro Guerra Rebollo, su hermano, que trabaja en Valdefuentes del Páramo, Ángel G. Martínez Navacerrada, alcarreño, Ángel Vega Martínez, de Santa Marina del Rey, Isidro Rollán López, Javier Blanco Fernández, de Regueras de Arriba, Javier Díez Castro, de Santa Marina del Rey, y José Ángel Requena Castillo, de Azuqueca de Henares.

Los ocho han hecho posible contemplar de un vistazo la vida rural en una sucesión de escenas como si se pasara de una finca a otra, como si todo sucediera en un sólo pueblo.

Ahí, en 40 metros, está todo. Los modelos de tractores con los que se ha trabajado en el campo leonés —incluida una mini exposición dentro de esta muestra con todos los modelos de tractores de la marca Ebro que se han fabricado en la historia-, las modernas granjas de vacas, los silos, las majadas de ovejas, el taller mecánico para reparar toda la maquinaria, drones sulfatadores, sembradoras sencillas y de 24 botas capaces de sembrar a la vez en 24 surcos, máquinas trilladoras y cosechadoras de maíz, trigo y otros cereales, maquinaria para sembrar, pelar, cargar y transportar la remolacha hasta la recientemente desaparecida azucarera de La Bañeza, moledoras de piedras que una vez trituradas sirven de aporte mineral a las tierras, sistemas de riego utilizados en todas las épocas, métodos de abonar y sulfatar incluidos los drones, lavaderos de tractores y máquinas, jabalíes, conejos, liebres, aves, ciervos, perros y gatos y hasta un coche de la Guardia Civil porque entre una plantación de maíz ha aparecido otra de marihuana… Nada se escapa a la mirada de quienes viven en el campo.

Isabel Guerra Rebollo con la Mini Expo que organiza en Agrayra, en Valcabado del Páramo.

Isabel Guerra Rebollo con la Mini Expo que organiza en Agrayra, en Valcabado del Páramo.ANGELOPEZ

La mini expo, que abre en horario comercial hasta el 8 de enero en la sede de Agrayra, en Valcacabado del Páramo, es un recorrido histórico a través de las tecnologías que permite contemplar la evolución en el campo de un vistazo. Aunque se puede uno también detener para contemplar con qué detalle están hechas las maquetas, en las que todo es real, incluso el barro en los tractores o los surcos abiertos en la tierra, muchas horas de trabajo manual y con impresoras 3D para que no haya ni un sólo fallo.

Y aunque la Expo Mini de Valcabado del Páramo no es un belén, tiene su propio ángel. Un homenaje a Abel Ramos, agricultor, alma del Motoclub Bañezano, que perdió la vida este verano intentando salvar a su pueblo del fuego envuelto por las llamas en Quintana y Congosto.

Porque el campo no olvida a quienes lo dieron todo por él. Por su tierra. Por la tierra.

Afuera, en los pueblos de alrededor, la maqueta se convierte en realidad. Ahí, en Roperuelos, en Moscas, en Zotes, en Zambrocinos, en Santa Cristina y San Pedro de las Dueñas, en Laguna Dalga y Zuares del Páramo, pueblo tras pueblo, están a tamaño natural las granjas de vacas, los sistemas de riego, los drones posados en el suelo, la maquinaria, los tractores, la bicicleta, los perros ladrando... La vida real del campo leonés que, en maqueta, cabe en 40 metros.

El campo leonés en 40 metros

Sembradora de 24 botas que permite abrir surcos, depositar semillas y cerrarlos de golpe, 24 hileras de semillas a la vez, cubriendo una gran superficie con precisión.

El campo leonés en 40 metros

Seleccionando patatas en una explotación.

El campo leonés en 40 metros

Remolque cargado de sacos de fertilizante que se vacía en la abonadora pendular Vicon, que lo esparce por la finca. Maquinaria y tractores antiguos.

El campo leonés en 40 metros

Tractor con pulverizador arrastrado y depósito extra delantero.

El campo leonés en 40 metros

Remolque cargado de pacas de alfalfa. Tractor y remolque antiguos.

El campo leonés en 40 metros

Tractor con rastrillo hilerador de soles.

El campo leonés en 40 metros

Tractor y remolque antiguo que está cargando la abonadora con el fertilizante que hay dentro de los sacos.

El campo leonés en 40 metros

Tractor con remolque esparcidor de abono de cuadra.

El campo leonés en 40 metros

Cañón de riego.

El campo leonés en 40 metros

Tractor con remolque plataforma cargado de pacas de paja cuadradas.

El campo leonés en 40 metros

Cosechadora de cereal cosechando trigo.

El campo leonés en 40 metros

Circuito de motocross, un homenaje a las actividades lúdicas que se desarrollan también en el campo leonés.

El campo leonés en 40 metros

Descargando la cosecha de maíz desde la cosechadora hacia el remolque.

El campo leonés en 40 metros

Nave agrícola de ladrillo y dentro un tractor con empacadora antigua.

El campo leonés en 40 metros

Pulverizador arrastrado. La pieza está realizada con impresión 3D en resina y llevó más de 200 horas de trabajo.

El campo leonés en 40 metros

Mecánico reparando una cosechadora de girasol. Es una pieza exclusiva realizada a mano con técnicas artesanas y con impresión 3D.

El campo leonés en 40 metros

Ciervos que se esconden en la base de un pivot circular. A la derecha, en una mancha pequeña, conejos de campo. Todas las piezas, personajes y animales están hechos a tamaño.

El campo leonés en 40 metros

Tractor de bandas con grada rotativa y delante un chisel.

El campo leonés en 40 metros

Tractor de camino a la finca.

El campo leonés en 40 metros

Graja de vacas con todo detalle, incluidos los silos para el grano, las cintas transportadoras de comida, los modernos sistemas de autolimpiado y la zona dedicada a las crías.

El campo leonés en 40 metros

Tractores y maquinaria realizando diversos trabajos en el campo.

El campo leonés en 40 metros

Un coche de la Guardia Civil en una explotación de maíz en la que se ha detectado una plantación de marihuana. Muy cerca, una familia de jabalíes.

El campo leonés en 40 metros

Una vista parcial de la maqueta con las actividades del campo leonés.

El campo leonés en 40 metros

Dos fotógrafos durante un reportaje periodístico a un agricultor.

El campo leonés en 40 metros

Labores en un huerto. Una imagen que no ha cambiado mucho con el paso de los tiempos.

El campo leonés en 40 metros

Tractores con los que se ha trabajado en el campo de León a lo largo del tiempo. Esta escena permite comprobar la evolución de la maquinaria y los cambios en su tamaño.

El campo leonés en 40 metros

Dos hombres a caballo, uno de ellos perfectamente trajeado, retrato de otra época.

El campo leonés en 40 metros

Mecánicos arreglando la maquinaria y uno tomándose un descanso para el bocadillo.

El campo leonés en 40 metros

La colección de todos los tractores de la marca Ebro que se han fabricado desde el principio de la histórica marca española de vehículos que nació en 1954 de Motor Ibérica, sucesora de Ford España.

El campo leonés en 40 metros

María Isabel Guerra Rebollo sujeta una foto antigua de su abuelo Santiago Guerra en la herrería donde herraban a los caballos.

El campo leonés en 40 metros

Una escena de un huerto con personajes de otro siglo en la que no falta el pozo con el cubo, la bici, el perro y un espantapájaros.

El campo leonés en 40 metros

En la Mini Expo de Valcabado del Páramo, en Agrayra, no falta una escena de un moderno taller, imprescindible para el campo.

El campo leonés en 40 metros

Los terneros de la granja de vacas, con el escobón y un carretillo con pala.

El campo leonés en 40 metros

Una imagen de la sembradora de 24 botas que permite abrir surcos de 24 en 24.

El campo leonés en 40 metros

Un homenaje a la cuadrilla de Abel Ramos, que construyó la nueva nave de Agrayra donde está la exposición min del campo de León. Abel Ramos murió este mes de agosto intentando apagar uno de los incendios que asolaron la provincia de León. Acudió con su maquinaria para abrir cortafuegos pero las llamas lo envolvieron.

El campo leonés en 40 metros

La granja de vacas con todos los adelantos que pueden tener actualmente, incluido un sistema de autolimpiado.

El campo leonés en 40 metros

Homenaje a Abel Ramos. Le había puesto a su hermano Sergio el nombre en las instalaciones de ocio que tenían y DT era el nombre del bar que regentaron juntos hasta la pandemia del Covid. Abel Ramos es el agricultor que murió en el incendio forestal de Quintana y Congosto en el mes de agosto.

El campo leonés en 40 metros

Vista parcial de parte de la maqueta de las labores del campo leonés que se expone en Agrayra, en Valcabado del Páramo, hasta el 8 de enero.

El campo leonés en 40 metros

Parte del proceso del cultivo y recolección de la patata.

El campo leonés en 40 metros

El quad, que no sólo está presente en las labores del campo, también en el tiempo de ocio.

El campo leonés en 40 metros

Piedras, que se extraen de la tierra, de machacan y luego se vuelven a usar para mineralizar los terrenos o bien se venden. Nada se desaprovecha en el campo.

El campo leonés en 40 metros

El motocross que no falte en la campo leonés, especialmente en las Tierras de La Bañeza.

El campo leonés en 40 metros

Otra escena de labores del campo en la Mini Expo de Agrayra, en Valcabado del Páramo.
