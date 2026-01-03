Los hombres buenos que hicieron León

Publicado por Cristina Fanjul LEÓN Creado: Actualizado:

Lejos de la filantropía anglosajona, cuyos titulares utilizaban las contribuciones económicas y culturales como manera de «limpiar» la culpa por la construcción de sus imperios financieros — Carnagie y Rockefeller son dos de los mejores ejemplos— en España esta práctica siempre ha estado ligada a la vertiente católica de la caridad. León, cuna de prohombres liberales y de grandes fortunas, es un ejemplo exótico dentro de la península. Y es que la historia social de la provincia se ha levantado desde las instituciones públicas pero sobre todo gracias a la generosidad y ambición de hombres y mujeres que entendieron que su éxito económico y su suerte vital debían engrandecer a sus semejantes. Gracias a ellos se construyeron los puentes para poner en marcha los caminos que aún hoy transitamos. Francisco Fernández-Blanco de Sierra Pambley; Pablo Flórez, Cesáreo y Pablo González; Antonino y Cinia o y Julio del Campo son los casos más conocidos, pero hay muchos más. Todos ellos están unidos por una misma convicción: que el progreso de León exigía compromiso personal, visión a largo plazo y responsabilidad social. La historia social de la provincia de León se ha construido no solo desde las instituciones públicas o los grandes acontecimientos políticos, sino también desde la acción silenciosa y sostenida de individuos que, movidos por una ética del deber cívico, decidieron invertir su fortuna, su prestigio o su trabajo en el bien común. La filantropía leonesa, lejos de limitarse a la limosna ocasional, se manifestó de forma estructural, creando instituciones duraderas que aún hoy siguen definiendo el paisaje educativo, cultural y social del territorio.

Uno de los primeros ejemplos es el del ahora desconocido obispo Cayetano Cuadrillero, que a finales del siglo XVIII utilizó los terrenos cedidos por el rey Carlos III para edificar en ellos una Casa de Misericordia. Sin embargo, la ambición y clarividencia del prelado le llevó a invertir todos sus recursos en la construcción de un hospicio que diera una oportunidad de vida a los niños abandonados de la época. Así nació el colegio de San Cayetano, que abarcaba la superficie que hoy comprende el edificio de correos, el conservatorio, el parking de Santa Nonia, el antiguo Instituto de Higiene, la biblioteca pública y el teatro Emperador. Con una gran huerta para que los alumnos e internos pudieran aprender a labrar la tierra, al final de esta, se encontraba la Fábrica de Hilaturas de León, que da nombre a la calle de Puerta de la Reina.

Farmacéutico de profesión y de tradición, Fernando Merino fue uno de los primeros representantes del liberalismo leonés. Explotór comercialmente algunos productos farmacéuticos de su invención y gran parte de sus ganancias las dedicó a suplir de medicamentos a los pobres de la provincia. Participó en la creación, en 1864, de la Sociedad Crédito Leonés y, ya en la Restauración, en la de la Sociedad Electricista de León y de la Hullera Leonesa, de la que fue consejero. En 1889 era el primer contribuyente del municipio de León. Militó en el Partido Liberal y fue diputado por el distrito de León y senador por la provincia. Ocupó la presidencia del comité sagastino y promovió varios periódicos locales de esa tendencia política, como El Heraldo y El Alcázar.

Francisco Fernández-Blanco de Sierra Pambley (1837–1915) ocupa un lugar central en la historia de la filantropía leonesa. Nacido en Villablino, heredero de una notable fortuna, entendió desde muy joven que la riqueza solo adquiría pleno sentido cuando se ponía al servicio del bien colectivo. En una provincia marcada por el atraso educativo y el aislamiento rural, Sierra Pambley identificó la educación como la herramienta fundamental para romper el círculo de la pobreza. Influenciado por la Institución Libre de Enseñanza y por figuras como Gumersindo de Azcárate, Sierra Pambley concibió un modelo educativo avanzado para su tiempo: laico, gratuito, práctico y orientado a la vida real. Su proyecto cristalizó en 1887 con la creación de la Fundación Sierra Pambley, una institución destinada a perdurar más allá de la vida de su fundador. Las escuelas promovidas por la Fundación en Villablino, Hospital de Órbigo, Villameca, Moreruela de Tábara y León capital ofrecieron una formación integral que combinaba alfabetización, formación profesional, educación agrícola y valores cívicos. Para miles de niños y jóvenes leoneses, estas escuelas representaron la primera oportunidad real de progreso personal y social.

Julio del Campo fue una figura clave en la León urbana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Concejal, vicealcalde y fundador de la Asociación Leonesa de Caridad, combinó su responsabilidad política con una intensa actividad como constructor y promotor urbano. Como promotor inmobiliario, fue responsable de los edificios situados en los números impares de la calle que hoy lleva su nombre, así como de inmuebles en la calle Astorga y en Ordoño II, donde aún se conserva el número 25. A espaldas de este edificio se encontraban su casa y su taller, hoy desaparecidos, pero fundamentales para entender su implicación directa en el desarrollo urbano. Su obra más emblemática fue la promoción y donación, en 1917, del edificio escolar cuya fachada se convirtió en símbolo de su compromiso con la educación. Esta iniciativa se inscribe en una concepción de la filantropía vinculada a la mejora estructural de la ciudad. Como fundador de la Asociación Leonesa de Caridad, Julio del Campo contribuyó decisivamente a la organización moderna de la asistencia social en León, creando una institución que, más de un siglo después, continúa prestando ayuda a los sectores más vulnerables de la población.

Un caso excepcional fue Ramón Pallarés Nondedeu, fundador de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León y médico de los pobres Su creación llenó un agujero negro que se tragaba a leoneses a través de la usura. Con esta obra se puso en marcha una senda de recuperación y dignificación de una clase profundamente necesitada. La Caja suplía con ventaja la ambiciosa función de la usurería que se practicaba en el territorio y abría ventanas al campo.

Otro filántropo fue Antonio García Ballesteros fue una figura clave en la modernización de León a principios del siglo XX. Tras la aprobación del proyecto definitivo de abastecimiento de aguas, las obras le fueron adjudicadas en concurso y poco después de obtener la concesión por 75 años, García Ballesteros traspasó sus derechos para fundar la sociedad anónima Aguas de León, empresa que sigue gestionando el servicio actualmente. Su olvido hace que no haya ninguna imagen y que en León no tenga ni siquiera una calle que le recuerde.

La emigración ha sido uno de los grandes ejes de la historia leonesa contemporánea. En ese contexto se inscribe la trayectoria de Cesáreo y Pablo González Díez, nacidos en Vegaquemada y emigrados a México en busca de oportunidades. Allí desarrollaron una exitosa carrera empresarial que, lejos de alejarlos de su tierra natal, reforzó su compromiso con ella. La creación de la Fundación CEPA González Díez supuso la institucionalización de ese compromiso. A través de esta entidad, los hermanos González canalizaron recursos hacia proyectos educativos, culturales, sociales y sanitarios en la provincia de León, apostando siempre por iniciativas con impacto real y vocación de continuidad. Especial relevancia adquiere el Museo de la Emigración Leonesa, impulsado por Cesáreo González como un espacio para preservar la memoria de quienes, obligados por la necesidad, contribuyeron al desarrollo de León desde la distancia. Este proyecto no solo rescata la historia de la emigración, sino que dignifica el sacrificio colectivo de generaciones enteras.

El proyecto filantrópico impulsado por Antonino Fernández Rodríguez y su esposa Cinia representa una de las experiencias culturales más innovadoras del medio rural español. Vinculado internacionalmente al mundo empresarial, Antonino Fernández decidió regresar simbólicamente a su lugar de origen, Cerezales del Condado, para desarrollar un proyecto cultural de alcance global. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia nació con una vocación clara: demostrar que la cultura, el conocimiento y la creatividad pueden ser motores de desarrollo en entornos rurales. Su sede, ubicada en las antiguas escuelas del pueblo, alberga exposiciones, residencias artísticas, talleres y proyectos de investigación que conectan arte, ciencia, territorio y memoria.

La vida de Antonio Flórez estuvo marcada por la Institución Libre de Enseñanza y sus ideales. Formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pensionado en Roma y discípulo del gran Otto Wagner en Viena, absorbió un eclecticismo que fusionaba la tradición clásica con la modernidad. Fue maestro de los arquitectos leoneses Torbado y Ramón Cañas. Como jefe de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares desde 1920, transformó la educación española con edificios funcionales y adaptados al entorno, como la Escuela Normal de Maestros de León —actual Instituto Claudio Sánchez Albornoz—.