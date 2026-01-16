Pero, ¿cuánto vale Groenlandia?

Publicado por Rosalía Sánchez Madrid Creado: Actualizado:

Trump ya ha ofrecido 700.000 millones de dólares (601.000 millones de euros al cambio actual), aunque el mero hecho de plantear la pregunta es un insulto, tanto para los groenlandeses como para el Gobierno de Dinamarca, que han declarado reiteradamente que «Groenlandia no está en venta» y alegan su derecho soberano sobre esta isla ártica de 2.166 millones kilómetros cuadrados de superficie y unos 57.500 habitantes.

Sin ánimo alguno de insultar, sin embargo, se pueden hacer algunos cálculos que podrían estar ya discutiéndose en la Casa Blanca, a juzgar por los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también de su más estrecho círculo de colaboradores.

Según Dinamarca, Groenlandia «no tiene precio», en el sentido de que no se paga con dinero. Si nos atenemos al precio fijado por la oferta y la demanda, más bien en este caso por la demanda, al alegar Trump que la isla es «esencial para la defensa nacional» de Estados Unidos estaríamos también ante la evidencia de que no tiene precio, en el sentido de que la defensa nacional es la prioridad máxima del país.

Cualquier precio estaría teóricamente justificado. Ahora bien, si buscamos referencias en la historia, podemos obtener alguna referencia útil para la fijación de un precio más allá del que ya ha fijado Trump.

No es la primera vez que Estados Unidos intenta comprar la isla. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Harry S. Truman hizo una oferta secreta para comprar Groenlandia a Dinamarca por 100 millones de dólares en oro, según documentos en los Archivos Nacionales de EE UU, cuyo equivalente hoy serían unos 1.300 millones de dólares, teniendo en cuenta la inflación.

Otras referencias históricas serían la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1917, por 25 millones de dólares en oro que hoy serían unos 500 millones, o la compra de Alaska a Rusia en 1867 por 7,2 millones de dólares o de Luisiana a Francia por 15 millones de dólares. Estos ejemplos demuestran que Estados Unidos ha encontrado la manera de saltar sobre la valla de la soberanía en varias ocasiones, incluso sobre países que ahora niegan la mayor sobre Groenlandia.

Si a esto añadimos que Trump no parece diferenciar demasiado entre comprar un campo de golf y un Estado soberano, y que contempla la adquisición de Groenlandia como una cuestión de legado, la posibilidad de que la transacción llegue a realizarse es bastante más alta de lo que en principio podría pensarse. Por eso hay ya unos cuantos cálculos sobre la mesa.

«Si lo pide amablemente»

El periódico The Economist se ha referido a Groenlandia como un posible «acuerdo del siglo» para Estados Unidos, considerando sus minerales de tierras raras sin explotar y el valor estratégico de su ubicación en el Ártico.

Según la revista, la riqueza de recursos de Groenlandia podría hacer que valiera «cientos de miles de millones a largo plazo». Los expertos de Reuters han calculado que el potencial de recursos de Groenlandia podría valer «decenas de miles de millones de dólares», reduciendo la expectativa del precio, porque advierten que las preocupaciones medioambientales y los desafíos de infraestructura complican el desarrollo de la explotación.

La primera Administración Trump, que ya coqueteó con la idea de comprar Groenlandia en 2019, puso entonces sobre la mesa un valor de entre 30.000 y 70.000 millones de dólares, dependiendo de la viabilidad futura de la extracción.

Y si miramos a las autoridades regionales groenlandesas, partimos de la base de que actualmente reciben un apoyo financiero significativo de Dinamarca, que asciende a aproximadamente 623,5 millones de dólares anuales a través de una subvención global, junto con 145 millones adicionales para gastos judiciales y de defensa, lo que eleva el apoyo total anual a unos 768,5 millones de dólares. Si multiplicamos esta cifra por un siglo de usufructo, como mínimo, obtenemos también la aproximación en el precio que podría negociarse, llegado el caso, entre los 700.000 y los 800.000 millones de dólares.

La mejor compra, sin embargo, es la que sale gratis. Y Trump, como hombre de negocios, debería saberlo.

«No es necesario que gasten tanto dinero, Estados Unidos tiene ya un acuerdo que le proporciona gran libertad de acción en Groenlandia, de manera que puede hacer prácticamente lo que quiera si tan sólo lo pide amablemente», dice Mikkel Runge Olesen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales de Copenhague. Fuentes del Gobierno danés coinciden en que «en cuestiones de defensa, siempre obtendría un sí». Venezuela ha demostrado, sin embargo, y según las propias palabras de Trump, que la clave es el acceso a los recursos. Y en este aspecto, las autoridades regionales de Groenlandia están dispuestas a negociarlo prácticamente todo.

«La realidad es que vamos a trabajar con Estados Unidos, ayer, hoy y mañana», asiente en sus encuentros con la prensa el primer ministro Múte Egede, que señala también que «tenemos que ser muy inteligentes en nuestra forma de actuar: las luchas de poder entre las superpotencias están aumentando y ahora llaman a nuestra puerta».