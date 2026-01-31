Los leoneses de Adamuz, contra Renfe

Exigen la verdad, saber qué sucedió segundos antes de las 19,45 del 18 de enero, conocer qué pasó en las vías de la alta velocidad española.

Dos minutos antes de la tragedia, a las 19:43, en el punto kilométrico 318,800 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por el puesto de banalización de Adamuz, los tres últimos coches del tren de Iryo descarrilaron e invadieron la vía contraria. Nueve segundos más tarde, un tren Alvia chocó con los coches 7 y 8 del tren de Iryo, a una velocidad de entre 205 y 210 kilómetros. 46 personas perdieron la vida. La última víctima se conoció este viernes. Es una de las mujeres ingresadas en la UCI del Hospital de Córdoba.

En el tren de Iryo, que hacía el recorrido entre Málaga y Madrid, viajaba el leonés José María Fernández. Gruista y camionero jubilado, padre de dos hijos de 20 y 22 años, había sacado un billete en alta velocidad. Tenía 54 años. No llegó a su destino. Murió en Adamuz. Uno de sus hijos se enteró por la prensa de su fallecimiento.

En sentido contrario iba otro leonés, Julio Rodríguez Gómez, Julio Son para el mundo del baile. Tenía 52 años, era fundador de la escuela Salsón Dance y tenía una gran reputación en el mundo del baile latino. Era, además, DJ y organizador de eventos. Viajaba en el Alvia de Renfe, que circulaba con destino a Huelva. Su familia lo buscó durante horas, una espera angustiosa hasta que las pruebas de ADN confirmaron lo que había ido creciendo como doloroso presentimiento.

En Villanueva del Carnero, el pueblo de la familia de José María Fernández, se hizo un profundo silencio. Los amigos de Julio Son en cambio inundaron las redes sociales con mensajes. «Algunos solo bailábamos, tú traías felicidad», escribió un amigo. Su perfil de Facebook estaba encabezado por la fotografía de un mural callejero: «Todo va a salir bien».

Los familiares han interpuesto una demanda ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro plaza número 2, provincia de Córdoba, contra Renfe-Operadora, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, la empresa pública principal de transporte ferroviario de viajeros y mercancías en España, adscrita al Ministerio de Transportes que dirige el ministro Óscar Puente. Se suman a la decena de denuncias ya registradas o a las peticiones de personación que han llegado ya al juzgado.

«Sólo la verdad nos ayudará a curar esta herida», dijo Liliana Sáenz de la Torre, la hija de Nati, una de las víctimas, ante los Reyes y los políticos en el funeral celebrado este jueves en Huelva.

«Somos las 45 familias (no se conocía aún el fallecimiento de la nueva víctima) que lucharán por saber la verdad porque sólo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz», dijo Liliana.

Velas en recuerdo de las víctimas del accidente de trenes en la línea de alta velocidad española en Adamuz.SALAS / EFE

Una jueza recién salida de la carrera será la protectora de los dos leoneses y las otras 44 víctimas de Adamuz.

Días antes del trágico accidente ferroviario de la alta velocidad española, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el primer destino como titular de un juzgado de Cristina Pastor Recover. La joven jueza Pastor ha pasado así del BOE a investigar las causas de una tragedia en la que 46 vidas se rompieron en apenas unos segundos. Ella será la encargada de desvelar esa verdad que reclaman las víctimas.

A escasos días de finalizar su etapa de prácticas tras pasar por la escuela judicial de Barcelona como integrante de la promoción número 74, dos años después de aprobar las duras oposiciones a la magistratura, la instructora asumirá este 9 de febrero el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Montoro. Es la localidad de 9.000 habitantes que hace las veces de cabeza del partido judicial de la comarca del Alto Guadalquivir, a la que pertenece Adamuz, y que, cosas del destino, ha querido que fuera el órgano que estaba de guardia la fatídica tarde-noche del siniestro.

Pastor Recover, nacida en la provincia de Granada, está inmersa en la última fase de su formación de prácticas en un juzgado de primera instancia de Loja, donde está cubriendo una vacante hasta este lunes 2 de febrero. Antes desempeñó está función de sustitución y/o refuerzo temporal en otro órgano de instrucción, el número 8 de la capital granadina. Aunque no tomará contacto con el macrosumario que le llevará, probablemente, varios años instruir hasta el lunes día 9.

Se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para tomar contacto de la realidad que tendrá por delante. A esta cita le acompañó otra compañera de promoción, María del Carmen Blanque, que asumirá el otro órgano que existe en Montoro, un lugar considerado de paso por otros integrantes de la carrera que antes estuvieron en esta situación. Hasta el mismo domingo 8 de febrero, por lo tanto, estará dirigiendo las diligencias previas del trágico accidente ferroviario con 46 fallecidos hasta el momento y 122 heridos María del Carmen Troyano. Se trata de una jueza sustituta —profesional del derecho, no miembro permanente de la carrera, nombrada temporalmente para ejercer funciones jurisdiccionales cuando el titular está ausente-, cuya tarea principal en estos días ha sido coordinar la recuperación de los cadáveres y la entrega a sus familias. Lleva desde septiembre en esta plaza.

Pastor Recover, ya conoció de primera mano e boca del presidente del TSJA y del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, que no estará sola en este reto mayúsculo que tiene por delante. Sólo la instrucción, por ejemplo, del accidente del Alvia en Angrois, en Santiago de Compostela en julio de 2013, con 80 fallecidos, superó los siete años. En primer lugar, le comunicaron que se ha solicitado un refuerzo en el juzgado con una segunda instructora para llevar la actividad ordinaria, otro letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios que ya se incorporaron el miércoles. Además, la Fiscalía Provincial ya ha avanzado que un grupo formado por tres fiscales se sumarán a la «compleja» investigación.

Otro asunto que no es menor es que este mismo órgano de Montoro, que con la nueva designación legal se conoce como Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2, también conoce los asuntos de violencia sobre la mujer. A este respecto, se ha reclamado al Ministerio de Justicia el traspaso de la violencia machista de esta población al partido judicial de Córdoba capital para aliviar la carga de trabajo.

Ayuda también, y no es poco, que el presidente de la Audiencia Provincial es el delegado de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, un grupo formada por 39 miembros por toda España que fue creada en 2023, aunque todavía muchas comunidades autónomas no han integrado sus protocolos de emergencias con Protección Civil. Sin ir más lejos, la noche del accidente Pareja Vallejo estuvo en contacto permanente con la jueza que estaba de guardia en Montoro, a quien llevó en su propio coche oficial al lugar del descarrilamiento en el punto kilométrico 318 de la vía, y con los forenses que se desplegaron en el terreno para levantar los cadáveres junto al fiscal Alejandro Izuel.

Cuando la jueza del siniestro de Adamuz asuma su plaza, el 9 de febrero, ya tendrá encima de la mesa un voluminoso primer informe que la Guardia Civil ya ha entregado. El documento, que incluye unas 2.500 fotografías de la sección de Criminalística, será el punto de partida. Otro cometido de Pastor Recover será dar trámite a la decena de denuncias ya registradas o a las peticiones de personación que han llegado ya al juzgado.

De momento, asociaciones de todo tipo que aparecen en algunas de las causas que salpican al Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez ya se están moviendo, caso del pseudosindicato Manos Limpias, la asociación Liberum, el partido Iustitia Europa o la asociación ultracatólica Hazte Oír. Un anticipo del carácter mediático que tendrá el sumario. Aunque a las familias de las víctimas, a los heridos y a una buena parte de la sociedad sólo les interesa la verdad.