El podólogo David Muñoz: «Los desajustes en el pie pueden provocar lesiones en todo el cuerpo»

David Muñoz es el responsable del Centro de Podología de HM San Francisco u HM La Regla. Es el podólogo de la Cultural y Deportiva Leonesa y del Ademar de León. También es responsable del área de cirugía de la clínica Podoactiva Gijón.

—¿Qué importancia tienen los pies en la salud del resto del cuerpo?

— En la actualidad existen dos pensamientos que pocas veces tenemos en cuenta. El primero es que sólo tenemos dos pies para toda la vida y el segundo es que, sabiendo de su uso, no les damos la importancia que se merecen ni los cuidados que demandan. Cuando en nuestro coche las ruedas se desgastan más de la cuenta por una zona determinada, sentimos vibraciones en la dirección o incluso el coche no frena correctamente, enseguida acudimos a nuestro mecánico para solucionarlo. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando vemos que desgastamos las zapatillas de manera no uniforme o cuando nos duelen las rodillas o la cadera simplemente al caminar? Otro tanto ocurre cuando en la práctica del deporte aparecen ampollas o durezas por hiperpresiones… y así un largo etcétera. Es importante tener una concienciación podológica y considerar los pies como una parte vital de nuestro cuerpo e incluir entre nuestros cuidados, ya desde la edad infantil, la figura del podólogo, ya que de esta manera estaremos realizando una labor preventiva muy importante para toda la vida y así ver que mantener unos pies sanos eliminará posibles lesiones y patologías no necesarias.

— En televisión, en las pasarelas de moda, en Instagram, por todas partes nos inducen a las mujeres a usar calzado con tacón «porque se luce mejor la ropa», «porque estiliza la figura» «porque hace más elegante». ¿Cuándo empezó esa idea y qué consecuencia tiene para la salud de las mujeres?

—Es innegable el efecto de estilización de la figura que tienen los tacones, pero también es cierto que cada vez más se tiende a la fabricación de tacones cada vez más cómodos e incluso más bajos, porque las propias marcas de zapatos son conscientes de que un calzado cómodo gana más adeptos que uno con más altura pero a su vez incómodo y doloroso. Pacientes asiduos al calzado de tacón acudirán a la consulta con un acortamiento de la musculatura posterior (dolor en soleo y gemelos), fascitis plantar (dolor en la planta del pie), metatarsalgias (dolor en la zona de la almohadilla plantar) y el tan famoso neuroma de Morton, provocado por una compresión de la cabezas metatarsales y posterior atrapamiento nervioso. Todo ello permite concluir que el uso continuado de tacón tiene más inconvenientes y patalogías asociadas que el simple hecho de lucir mejor la ropa o tener una figura más estilizada.

—Los hombres están exentos de esas ‘tortura’, pero a ellos les hará daño otro tipo de cosas. ¿Cuáles son?

—Es importante saber que el calzado estrecho, el zapato de tacón o, en general, un calzado no adecuado son factores que aceleran patologías y lesiones. En primer lugar, hay que saber que existen varios tipos de pie: pies planos (con un arco plantar aplanado), pies cavos (con arco plantar aumentado), pies pronados (su apoyo se realiza por la parte interna del pie) y pies no pronados (que el apoyo lo realizan por la parte externa del pie…). Una vez hecha está clasificación, hay que conocer que dependiendo del tipo de pie y de cómo apoye o sea su contacto con el suelo, tendrá una predisposición a padecer un tipo determinado de patologías y que el uso de un calzado inadecuado será un factor acelerador de esas patologías. Por ello, siempre recomiendo acudir a tu podólogo de confianza para que te diga qué tipo de pie tienes y te realice un estudio biomecánico para saber más sobre tu pie y su comportamiento en dinámica.

—¿Qué es lo peor que hacemos con nuestros pies?

—Sobre todo no prestarles atención ni tener unos cuidados básicos, que te ayudarán a tener una buena salud podológica. Algo simple, fácil y que se realiza en cuestión de segundos es aplicar crema hidratante, tener una buena hidratación será siempre positivo. En el caso de padecer de hiperhidrosis o sudor en los pies, aplicar polvos secantes. Como ya he mencionado anteriormente, debemos ser conscientes en primer lugar de la importancia que tienen los pies en nuestro cuerpo y gracias al podólogo sabremos qué tipo de pie tenemos y cómo cuidarlos. Para acompañar todos estos cuidados siempre sería necesario que fueran de la mano de visitas regulares a nuestro podólogo de confianza.

— ¿Cómo cuidar mejor las uñas?

—Las uñas son las encargadas de proteger los dedos, recibirán todos los traumatismos externos, todas las presiones y compresiones externas por calzados no adecuados, por lo que concluiremos con una frase que entre risas siempre digo a mis pacientes: «las uñas no son como los cortes de pelo, en los que puedes elegir si quieres llevarlo corto o largo». Las uñas tienen la función de proteger el dedo, de forma que si las llevamos demasiado cortas, no cumplirán esa función y si las llevamos largas, podrán provocar dolor, heridas e incluso infección.

— ¿Cuando sufren más los pies en invierno con el calzado cerrado o en verano?

—En ambas épocas del año los pies sufren, de diferente manera. En invierno un calzado excesivamente apretado nos puede provocar heridas y rozaduras, en cambio, en verano, el uso indiscriminado de chanclas o calzado abierto provocará la aparición de grietas por deshidratación o lesiones o sobrecargas de la fascia plantar. También en esta época del año se debe ser cuidadoso y no permanecer descalzo en duchas o zonas comunes en evitación de posibles papilomas u hongos.

—Recientemente ha sido noticia el neuroma de Morton de la reina Letizia. ¿En qué consiste, por qué se produce y cuál es el tratamiento?

—Gracias a la reina Letizia estos días hemos sabido algo más del pie y hemos conocido una de las muchas consecuencias que puede provocar un calzado inadecuado, el neuroma de Morton. La patología de neuroma de Morton es un aumento de tamaño del nervio interdigital entre el tercer y cuarto dedo, provocando un dolor irritante y una sensación de quemazón, que obliga al paciente casi a tener que descalzarse. Se pueden realizar tratamientos conservadores como fisioterapia, plantillas o infiltración de manera eco-guiada. Si el dolor se mantiene, en el servicio de podología de HM Hospitales, somos pioneros en la realización de una técnica eco-guiada con radiofrecuencia en la que realizamos una termo ablación del nervio para erradicar el dolor, un procedimiento ambulatorio con anestesia local, mediante el cual aplicamos una corriente eléctrica continua, provocando una alteración en la conducción nerviosa que disminuye el dolor y alivia los síntomas del paciente. La principal ventaja es que es una técnica no invasiva, no dolorosa y su recuperación es precoz, evitando así la última alternativa, como es la extirpación del neuroma con un postoperatorio más lento. Su diagnóstico se realizará mediante una ecografía o una resonancia magnética para determinar su tamaño, pero en cualquier caso no dude en acudir al podólogo.

— ¿Cuáles son los problemas más habituales en los pies y qué los provoca?

—Algo que me apasiona de mi trabajo es que cada día es diferente, no hay dos pies iguales ni dos maneras iguales de apoyar ni de caminar o correr. En el día a día es muy común encontrar patologías simples como helomas o callos que dificultan la deambulacion, provocando dolor, y que al solucionar el problema genera un bienestar inmediato; uñas encarnadas, para cuya solución definitiva también podemos acudir a una cirugía con anestesia; y como patalogías un poco más complejas, están los juanetes, que provocan dolor, por lo que ofreceremos la solución que más se adapte al paciente. Además, tener la suerte de trabajar con la Cultural y el Ademar y otros deportistas, te hace ser conocedor de la conexión que existe entre una mala pisada y las lesiones que esta provoca. La articulación del pie es tan importante que cualquier ligero desajuste puede provocar muchas lesiones y patologías en el resto del cuerpo.

— ¿Se pueden prevenir los juanetes?

—Ante esta pregunta, es muy importante empezar definiendo qué es un juanete y determinar qué lo provoca, así cómo qué se puede hacer para prevenirlo o cómo tratarlo. Un juanete o Hallux Valgus es una deformidad de la primera articulación metatarsofalángica del pie en la cual se produce una inflamación o encapsulación, provocando dolor. Esta insuficiencia del primer radio provoca que este no realice la fase de propulsión correctamente, derivando las cargas hacia el resto de las cabezas metatarsales y provocando otro tipo de patologías, como pueden ser sobrecargas metatarsales y dedos en garra. El principal factor que provoca un juanete es una mala biomecánica. El componente genético en la aparición de un juanete es muy importante pero lo que realmente se hereda es la manera en particular de caminar, un antepié pronado o un pie más aplanado de lo normal van a provocar esta deformidad y, como ya hemos apuntado anteriormente, el podólogo nos debe acompañar a lo largo de toda nuestra vida y es ahí cuando en edades infantiles será muy determinante un estudio biomecánico para saber si es necesario contener ese antepié pronado o contener esa predisposición a que con el paso del tiempo y de los pasos, se vaya formando un juanete o bunion. En el caso de que sea afirmativo, la respuesta es que sí, un juanete se puede prevenir, mediante la realización de soportes plantares en edad de crecimiento, que normalmente será entre los cinco y los dieciséis años. Una vez superada esa edad, se aplicarán tratamientos conservadores o paliativos encaminados a la prevención del dolor o a ralentizar el avance de la patología, y para ello realizaremos estos soportes plantares. Por último, es necesario saber que cuando ya los soportes plantares y todos los tratamientos posibles han fracasado, la solución real es quirúrgica. En el servicio de podología de HM hospitales somos especialistas en cirugía podológica mediante una técnica mínimamente invasiva en la que gracias a una cirugía ambulatoria con un postoperatorio mayormente indoloro y activo con un zapato postquirúrgico que habrá de usarse durante 4-5 semanas. En cualquiera de los casos, recalcar la visita a tu podólogo de confianza.

—Hace unos años se decía que los bebés debían llevar el pie bien sujeto con un buen calzado cuando empezaban a andar y trepar, ahora la tendencia es que vayan descalzos. ¿Qué es lo más correcto para una buena salud en los pies desde la infancia?

—La edad infantil es una etapa en la que el cuerpo y, por tanto, los pies se van conformando. Hace tiempo se tenía la creencia de que llevar el pie protegido sería bueno en esta etapa. Hoy en cambio tenemos en mente la importancia de la estimulación de todas las ramificaciones nerviosas, así como la musculatura intrínseca del pie en edad infantil, para ello siempre será importante que, en la medida de lo posible, el bebé pueda estimular a través de sus pies todas sus ramificaciones y músculos, los cuales serán muy útiles cuando empiece a deambular y a caminar con mayor actividad. Hoy en día, son muchas las casas comerciales de calzado infantil que hablan de materiales y hormas, no agresivos, gracias a los cuales el pie estará exento de posibles roces o presiones externas del calzado. En este caso, yo siempre aconsejo a los padres de mis pacientes que usen y actúen con sentido común, ya que habrá situaciones en las que caminar descalzo esté totalmente recomendado y otras en las que no.

—¿Qué es lo mejor que se puede hacer para mantener una higiene correcta en los pies?

—Un aspecto muy importante en el cuidado de los pies es la higiene. Para tener unos pies sanos sería conveniente seguir algunos consejos básicos, como puede ser algo tan lógico como lavar con agua y jabón los pies, secar meticulosamente los espacios interdigitales, evitando la humedad, y finalizar con una buena hidratación. En los casos en los que haya un exceso de sudoración, será conveniente el uso de polvos o desodorantes antitranspirantes, así como el cambio de calcetines a lo largo del día para evitar tener los pies húmedos. Un buen corte de uñas siempre será necesario, manteniéndolas en su medida y, a poder ser, lo más rectas o cuadradas posibles. En caso de que existiera la más mínima complicación, siempre será conveniente acudir a tu podólogo de confianza.

— En tu opinión, ¿cuál es el horizonte que se vislumbra para la podología?

—Poco a poco la podología va adquiriendo un pequeño papel esencial a nivel de concienciación y cuidados de nuestro pie. La podología abarca un amplio abanico de servicios, a día de hoy estamos colaborando con numerosos equipos deportivos y centros de alto rendimiento, traumatólogos, fisioterapeutas o médicos del deporte para aportar nuestro granito de arena en la resolución de las patologías del pie. También es grato tener estrecha colaboración con la unidad de heridas del Hospital de León en el manejo del pie diabético y sus complicaciones, así como la implantación de las últimas técnicas quirúrgicas resolutivas con el mejor resultado posible con un postoperatorio breve y no doloroso, así como la última tecnología en tratamientos eco-guiados y aplicación de prp (plasma rico en plaquetas) que ayudarán a la mejoría de nuestros tratamientos. En definitiva, el pie avanza, nuestros pasos avanzan, el calzado avanza y la podología y el podólogo siempre tendrán que ir un paso por delante de todos ellos.

Las terapias «En HM Hospitales somos pioneros en la realización de una técnica contra el neuroma de Morton»