FACUA alerta del fallo en los airbags de estos modelos de la marca Chevrolet

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de algunos Chevrolet de los modelos Cruze, Orlando, Trax y Aveo debido a un problema en el airbag.

El fabricante está remitiendo notificaciones a los usuarios de estos vehículos donde informa de que existe la posibilidad de que el inflador del airbag del conductor que está fabricado con PSAN no desecado como propulsor, podría experimentar una alteración en combinación de ambiente de alta humedad absoluta y alta temperatura por exposiciones a largo plazo.

Asimismo, aclara que en el peor de los casos, si se produce un accidente en el que se despliega el airbag del conductor, éste podría activarse con una fuerza explosiva anormalmente alta y causar lesiones severas o la muerte.

Para obtener más información, los usuarios pueden solicitar cita en su concesionario o llamando al teléfono gratuito 0080008251001 en horario comercial.

En la carta de aviso se informa de que esta llamada a revisión es considerada esencial, por lo que la reparación del vehículo no tendrá ningún coste para los afectados. Los trabajos para la sustitución del airbag tienen una duración aproximada de una hora, aunque advierten de que puede ser necesario un tiempo adicional dependiendo de la carga de trabajo del concesionario.