«Muchos esperan y terminan peor»: Elena Monje, farmacéutica de León, sobre el error común con el dolor de cabeza

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay un gesto que muchas personas repiten ante el dolor de cabeza: esperar a que se pase solo. Pero según Elena Monje, farmacéutica de León y creadora del proyecto Infarmarte en Instagram, esa estrategia no solo es ineficaz, sino que puede empeorar el dolor rápidamente. Si hace unos días te contábamos cómo su vídeo sobre el efecto de los antidepresivos en el cerebro se hizo viral, ahora su nueva intervención sobre farmacología y dolor de cabeza acumula ya más de 58.000 reproducciones y cientos de comentarios en apenas unos días.

Elena Monje desmonta el mito de "esperar a que se pase"

En el vídeo, Monje arranca con una pregunta directa: «¿Eres de los que se aguanta el dolor de cabeza a ver si se pasa solo?» Y a continuación lanza la advertencia que ha captado la atención de miles: «Siento decirte que esto no te va a funcionar».

La explicación es sencilla y poderosa: al comenzar el dolor, el cuerpo libera prostaglandinas, moléculas que sensibilizan los nervios y actúan como gasolina para intensificar el dolor. Cuanto más se espera, más se amplifica esa respuesta. Ahí es donde entra en juego el paracetamol.

Cuándo tomar paracetamol, según la ciencia (y Monje)

El paracetamol actúa en el sistema nervioso central, inhibiendo la producción de prostaglandinas. Al cortar esa cadena química a tiempo, se impide que el dolor escale. Por eso, Monje insiste en que tomarlo cuanto antes es más eficaz que dejar pasar las horas. Como señala en el vídeo: «Muchas veces no nos lo tomamos esperando a que se pase solo, y al final el resultado es peor».

Este principio está avalado por múltiples estudios en farmacología clínica: los analgésicos funcionan mejor en las fases iniciales del dolor, antes de que se consolide el umbral nociceptivo.

En los comentarios del vídeo, decenas de usuarios relatan sus experiencias con dolores de cabeza, migrañas y cefaleas tensionales. Algunos aseguran que el café les funciona, otros combinan descanso, hidratación y medicación. Varios coinciden en que dejar que el dolor avance termina por complicar el día entero.

Una usuaria escribía: «Yo me preguntaba si no me lo tomaba demasiado pronto. Pero es verdad que si dejo que el dolor de cabeza se instale puede terminar en migraña, a veces incluso con vómitos». Otro caso decía: «Soy de aguantar demasiado. Luego es tarde».

¿Paracetamol, ibuprofeno o algo más?

Aunque el mensaje de Monje se centra en el paracetamol, muchos comentarios hacen referencia al uso de ibuprofeno, triptanes o combinaciones personalizadas recetadas por médicos. Aquí, el matiz es importante: no todos los dolores de cabeza se tratan igual. Un analgésico de libre dispensación puede ser útil en un contexto leve o puntual, pero en casos crónicos o graves, el tratamiento debe estar pautado y supervisado.

Lo que sí queda claro es que el momento de la toma es clave. No se trata de medicarse innecesariamente, sino de entender cómo actúa el fármaco para tomarlo con inteligencia y prevención.