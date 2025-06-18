Dolor de cabeza por cientos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha impulsado la Fundación Española de Cefaleas (Fecef) para visibilizar el impacto de los 200 tipos de dolores de cabeza existentes, liderados por la migraña, que afecta al 12 % de la población y que es altamente incapacitante. Pese a que alrededor de cinco millones de ciudadanos, «más que personas rubias", principalmente de entre 20 y 50 años, padecen migraña en España, esta enfermedad no tiene el reconocimiento político ni social que merece, lamenta el presidente de la SEN, Jesús Porta-Etessam. La migraña es la cefalea más frecuente, y causa estragos en quien la padece: el 51 % de los pacientes tiene estrés, un 37 % sufre de insomnio, el 30 %, depresión y el 22 %, ansiedad; si no se detecta a tiempo puede complicarse y generar mucha discapacidad. De hecho, es la primera causa de discapacidad en mujeres menores de 50. Aunque no es la única: existen hasta 200 tipos de dolor de cabeza, que se dividen en cefaleas primarias —cuando el dolor no está asociado a ninguna lesión del sistema nervioso, como la migraña-, y secundarias, cuando el origen sí está en el sistema nervioso o en otras enfermedades.

Hasta un 46 % de la población española presenta alguna cefalea activa, siendo la migraña y la cefalea tipo tensión las más comunes. Pese a estos datos, el infradiagnóstico de este tipo de afecciones ronda el 40 %. Los pacientes ven mermada su capacidad cognitiva, tienen problemas de concentración y de falta de estabilidad, hipersensibilidad a la luz, náuseas o vómitos. Sin embargo, la mayoría de las veces son banalizadas.

«Es una sombra que te acompaña siempre, unas veces más cerca y otras más lejos», ha definido Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Cefalea y Migraña (Aemice). La migraña supone tener «un dolor físico insoportable» y otro adicional, uno «emocional importante producido por la incomprensión de esta enfermedad y por tener que justificar todo el rato como te sientes", incluso al círculo familiar más estrecho, ha lamentado.

Se hace imprescindible una estructura que dé respuesta a millones de pacientes como ella y que ayude a transmitirles toda la información disponible. «Es una necesidad social", destaca el presidente de la Fundación, José Miguel Láinez. Otro de los objetivos de la Fundación será impulsar la investigación incluso promoviendo sus propios estudios.