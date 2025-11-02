Amigos y ejercicio mejoran la salud

Carmen Tapia

LEÓN

«La salud no es carencia de enfermedad». El cardiólogo leonés Esteban García Porrero hace alusión a la definición integral de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Si una persona no hace ejercicio, si no socializa y no lleva una vida sexual sana, no tiene buena salud, aunque carezca de enfermedades. Una persona aislada no es una persona sana».

Todos los profesionales sanitarios se vuelcan en este empeño.

Desde Atención Primaria trabajan para reforzar la conexión con los Consejos de Salud y utilizar todas las infraestructuras públicas disponibles en la ciudad y ponerlas al servicio de los pacientes.

«La Atención Primaria no solo se define por la asistencia clínica en los centros de salud o en los domicilios, sino también por su capacidad de actuar sobre el entorno social que rodea a las personas». La gerente de Atención Primaria, Charo Viloria Weruaga, apuesta por utilizar las infraestructuras de la comunidad para que las personas hagan ejercicio y socialicen «con acciones comunitarias para que los pacientes estén activos con actividades que se ajusten a sus problemas de salud».

La intervención comunitaria es el pilar esencial en la Atención Primaria. «En una sociedad que evoluciona hacia modelos más individualistas y envejecidos, donde el aislamiento y la soledad no deseada se convierten en factores de riesgo para la salud, la mirada comunitaria cobra una relevancia creciente», explica la directora de Enfermería de Atención Primaria, Ana Rivero. Incorporar esta perspectiva en la práctica diaria permite ofrecer una atención más integral, «centrada no solo en el motivo de consulta, sino en el contexto vital de cada persona».

Apoyo social

El apoyo social percibido por la comunidad es un elemento clave para la Atención Primaria, que lo convierte en una línea estratégica prioritaria para la cohesión, el bienestar emocional y la participación de la ciudadanía. Ana Rivero destaca la necesidad de transformar los métodos actuales del trabajo enfermero «pasando de un modelo centrado en la demanda asistencial a otro basado en la planificación de las consultas programadas y el aumento de los programas de intervención comunitaria».

Uno de los proyectos que ya se ha puesto en marcha es ‘Caminando en compañía’, nacido del compromiso de las enfermeras de Atención Familiar y Comunitaria Leticia Trancón Veiga y Laura Bécares Cartón. Con esta iniciativa se pretende poner el foco en la soledad no deseada y el sedentarismo «cuyas consecuencias son devastadoras psicológica y emocionalmente, repercutiendo negativamente en el autocuidado y los hábitos de vida que estas personas llevan a cabo».

El presidente de la Asociación Leonesa para la Prevención Cardíaca, Esteban García Porrero, defiende que el ejercicio físico es un antidepresivo tan eficaz como la psicoterapia.

Los pacientes cardíacos de León que participan en el programa de ejercicio físico para la rehabilitación, que dirige García Porrero, realizan una serie de rutinas diseñadas específicamente para ellos. «Ejercicio prolongado durante más de diez minutos para que el corazón lata a la frecuencia que cada paciente necesita, porque cada uno es diferente», asegura el cardiólogo. Antes, todos los participantes se han sometido a una prueba de esfuerzo. «La mejor frecuencia cardíaca que hay que alcanzar con el ejercicio físico sigue, por lo general, una regla básica. La máxima que se puede alcanzar es la que resulta de restar la edad del paciente a 220 y hay que poner el corazón al 85% de esa máxima, pero hay que tener en cuenta muchos condicionantes del paciente».

El ejercicio oxigena el cerebro y la musculatura, mejora las articulaciones, el líquido sinovial, los tendones y todo el sistema nervioso. «Cada ejercicio entrena el aparato locomotor y el cardíaco, con una rutina específica para cada padecimiento. Con el ejercicio aumenta el tamaño de las coronarias, lo que dificulta el taponamiento si existe un ateroma, con cada latido se bombea más sangre y el corazón no necesita latir más veces. También tiene un efecto metabólico y es muy bueno para los pacientes diabéticos».

Acompañamiento

Pero lo más importante es que el ejercicio se realice con la guía de un profesional «porque se corre el riesgo de lesionarse si no se hace bien. Lo que más vale es la continuidad», segura Porrero.

El acompañamiento profesional también es fundamental en las primeras etapas de las iniciativas impulsadas en el ámbito de la Atención Primaria. La responsable de Enfermería, Ana Rivero, destaca la importancia de los hábitos de cuidado y apoyo mutuo. «Sin embargo, el verdadero valor de estas intervenciones aparece cuando los propios participantes se convierten en los verdaderos protagonistas de estas intervenciones y toman las riendas de su proceso de cambio y aprendizaje». El apoyo entre iguales y la creación de grupos de continuidad generan redes de confianza y cohesión que trascienden al ámbito sanitario.

Uno de los mayores problemas para de la salud es el sedentarismo, un factor de riesgo para las enfermedades crónicas «que mella las capacidades físicas y la independencia de estos pacientes hasta acabar muchos de ellos recluidos en sus domicilios, porque la soledad y el sedentarismo guardan una estrecha relación», asegura Rivero, que destaca que la soledad no deseada constituye un factor de riesgo para la salud mental y favorece las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. «Existe evidencia científica en las intervenciones comunitarias sobre problemas de salud prevalentes en Atención Primaria que han demostrado efectividad, entre ellas la práctica de ejercicio físico grupal y la disminución del aislamiento social».

Por ello, el proyecto ‘Caminando en compañía’ diseñado por Leticia Trancón y Laura Bécares «pretende que las personas que participen, establezcan vínculos sociales a la vez que cuidan su salud con actividad física y que perdure en el tiempo al generar conexiones sociales y promoviendo hábitos saludables asequibles para la inmensa mayoría».