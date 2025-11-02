Los cuidados cambian de perfil

«Hay que revisar el modelo de cuidados de larga duración». El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, apuesta por un pacto de Estado para garantizar el modelo público de cuidados en igualdad. Un cambio de modelo que implique por igual a hombres y mujeres en los cuidados, no sólo en la esfera familiar sino también en los servios públicos. En declaraciones a este periódico, Fernández cree que es el momento de convertir los cuidados y la dependencia en un asunto de Estado «que requiere que todas las fuerzas políticas lleguen a pactos, que se capitalice la ley y que los servicios que se ofrezcan sea de calidad».

La incorporación con los años de la generación boomer, que dejarán de ser cuidadores y cuidadoras para convertirse en personas que necesiten los cuidados «supondrá un incremento de los cuidados profesionales. «Ellos han llegado, nosotros no tendremos hijos e hijas que nos cuiden, por lo que se abre un nicho de empleo, una economía de cuidados que será fundamental». La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que está en fase de tramitación «supone una oportunidad para que los políticos alcancen un pacto que garantice un modelo más justo, sostenible y universal». El desarrollo de la Ley de Dependencia todavía es muy desigual. Castilla y León lidera todos los parámetros de calidad, pero hay comunidades que van a la cola en prestación de servicios y recursos. En general, «tenemos bajas tasas de cobertura, tanto residencial como domiciliaria. La cobertura domiciliaria es del 5% y la residencial de 4,5%, con un gran desequilibrio territorial», explica el presidente de PMP, que cifra en 900.000 las plazas residenciales que faltan en España para atender a una población dependiente «que va en aumento» y que, en el caso de la ayuda a domicilio, debería subir al 25% con una cobertura de 24 horas al día». Fernández cita a Holanda y los países nórdicos como ejemplo de cuidados profesionales. «Ellos han llegado a este punto antes que nosotros», asegura. La PMP defiende que las reforma de la ley incorpore la perspectiva de género en los cuidados y reconozca el valor económico y social y considera «imprescindible» redistribuir la responsabilidad de los cuidados entre Estado, empresas, comunidades y familias, promoviendo la responsabilidad entre hombres y mujeres.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno responde a las peticiones de la Plataforma de Mayores y Pensionistas con un compromiso de impulsar los cuidados centrados en la persona, dejando atrás el modelo asistencialista, además de promover una mejora en las condiciones laborales de los profesionales del sector. Así lo anunció el último Consejo de Ministros de este martes en una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, en la que reafirma su apuesta política de avanzar hacia un modelo de cuidados público, basado en derechos y centrado en la persona.

Entre los objetivos que menciona la declaración, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, se encuentran los de fortalecer los servicios públicos, dignificar el empleo en el sector y consolidar los cuidados como un eje central de la organización social, económica y política del país. También se compromete a «una redistribución más justa de las responsabilidades» en el ámbito familiar, ya que, señala el texto, a petición de la plataforma, que los cuidados son asumidos en gran medida por las mujeres, lo que ha provocado un impacto directo en su bienestar físico y emocional, en sus oportunidades laborales y en su seguridad económica a lo largo de la vida.