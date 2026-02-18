El tramo más peligroso de las carreteras nacionales de Castilla y León vuelve a estar en León, según el estudio de RACC y Fundación RACE

Carretera convencional en la frontera entre Portugal y la provincia de Salamanca, un ejemplo del tipo de vía analizada en el estudio de RACC y Fundación RACE sobre los tramos más peligrosos de la red estatalGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El informe más reciente sobre siniestralidad en la red estatal, elaborado por RACC y Fundación RACE a partir de los datos recogidos entre 2022 y 2024, vuelve a poner el foco en varios puntos críticos de Castilla y León. Se trata de la N-6, entre los kilómetros 400 y 406, a la altura de Carracedelo.

En ese tramo se registraron dos accidentes con heridos durante los años analizados. A simple vista puede parecer una cifra moderada, pero el estudio no se limita a contar siniestros. Lo que realmente determina la peligrosidad es el índice de riesgo, que cruza el número de accidentes con la intensidad del tráfico. Y este segmento alcanza un índice de 160, el segundo más alto de toda la red nacional española, solo por detrás de un tramo de la N-340 en Tarragona.

Cuando el volumen de vehículos es elevado y el número de incidentes proporcionalmente significativo, el riesgo se dispara. Y eso es exactamente lo que ocurre en este punto de León.

Seis de los tramos con mayor riesgo de toda España están en Castilla y León

El informe identifica seis tramos de alta peligrosidad en Castilla y León que se encuentran entre los 25 con mayor riesgo de toda España. Además del citado segmento de la N-6 en León, destaca especialmente la N-110 en la provincia de Segovia, entre los kilómetros 154 y 162, a la altura de Gallegos.

En este tramo segoviano se produjeron dos accidentes con un balance dramático: cinco fallecidos y dos heridos en el periodo analizado. Es el segundo tramo más peligroso de Castilla y León y, a escala nacional, se sitúa como el tercero con mayor índice de riesgo. Además, en términos absolutos, figura como el cuarto tramo más peligroso de toda la red estatal.

León vuelve a aparecer en el mapa de la siniestralidad con otros dos puntos sensibles: la N-621 entre los kilómetros 62 y 67 y la N-630 entre los kilómetros 87 y 99. Soria también figura en el listado con la N-111, del kilómetro 234 al 244, a la altura de Garray, y Segovia repite con otro tramo de la N-110 entre los kilómetros 216 y 226.

Durante el periodo analizado, estos seis puntos catalogados como de máxima peligrosidad dejaron un balance de siete víctimas mortales y veinte personas heridas. Si el análisis se extiende a los 16 tramos catalogados como peligrosos, las cifras crecen hasta 61 siniestros, con 26 fallecidos y 70 heridos en el trienio estudiado.

León lidera el ranking de puntos negros en Castilla y León

Castilla y León presenta un 16% de kilómetros con riesgo elevado o muy elevado, lo que la sitúa como la tercera comunidad con mayor proporción de tramos comprometidos en la red estatal.

El estudio también permite analizar la distribución territorial del riesgo. León encabeza el ranking autonómico al concentrar el 27 por ciento de los puntos negros y rojos de Castilla y León en su territorio. Por detrás se sitúan otras provincias con porcentajes elevados, como Huesca y Palencia en el conjunto comparativo nacional.

El estudio examina 26.470 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, estructurados en 3.595 segmentos para su evaluación técnica. Pese a que estas carreteras suponen solo el 16% del conjunto viario nacional, canalizan más de la mitad del tráfico total del país, concretamente un 53%. Es decir, concentran más de la mitad de los desplazamientos del país.

El dato más inquietante del informe es que el índice de riesgo de siniestralidad en autopistas y autovías estatales ha aumentado por primera vez en quince años.