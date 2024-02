Díaz pide el voto para Lois y agita a los trabajadores y mujeres en Ferrol

Publicado por EP Ferrol Verificado por Creado: Actualizado:

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recalado este primer sábado electoral para el 18 de febrero en su tierra natal para levantar la bandera sindical y feminista. A los trabajadores y a las mujeres se dirigió para, especialmente, que se movilicen y acudan a las urnas y ha advertido de que ocurre «igual» que el 23 de julio, Sumar es la pata del «cambio». «Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo», ha enfatizado.

«Os pido el voto a Marta Lois, que concentréis el voto en Sumar como hicisteis el 23 de julio para poder ganar la Xunta. No me creían que éramos la fuerza decisiva para tener un gobierno de coalición progresista», ha apelado Yolanda Díaz, quien advirtió: «Si Sumar no sacara el resultado que sacamos, hoy sería presidente Feijóo y vicepresidente Abascal».