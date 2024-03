Óscar Puente descarta más ceses en Puertos del Estado

Publicado por Redacción MADRID Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado que por ahora vaya a haber más ceses en Puertos del Estado por el caso ‘Koldo’, tras la destitución del secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, por la pérdida de confianza.

Puente ha aclarado que este primer cese responde a que la respuesta que Sánchez Manzanares dio a la Oficina Antifraude «no se correspondía a la realidad y no fue honesto con los hechos». «Se le ha cesado muy concretamente porque, en esa respuesta a la Oficina Antifraude, no se es honesto con los hechos que han sucedido y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso, hemos procedido al cese», ha justificado.

De esta forma, el ministro desvincula esta destitución a la auditoría que el Ministerio ha puesto en marcha en Puertos del Estado y de Adif cuyo trámite todavía sigue en marcha, según ha señalado Puente. «No tengo ninguna información de la auditoría, que tiene un carácter independiente».