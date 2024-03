Sánchez reprocha la crispación de Feijóo y su silencio cómplice con Ayuso

Publicado por M. B. Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró este sábado en Mérida el congreso del PSOE extremeño en el que Miguel Ángel Gallardo fue ratificado como nuevo secretario general del partido en sustitución de Guillermo Fernández Vara. Sánchez repasó las dos legislaturas de Fernández Vara (2015-2023) al frente de la Junta y su «enorme tarea» para reindustrializar la región en este periodo. Tras esta introducción, se metió en arena de política nacional y valoró «los principios y el trabajo» de su partido para afrontar el presente y el futuro de la sociedad. «Nuestro proyecto está centrado en el crecimiento económico y empleo, la lucha contra la desigualdad y la convivencia social», destacó el líder socialista. «Muchas veces cuando escucho a la derecha pienso: España va rompiendo todos los récords de empleo, crecemos más que la zona euro mientras que la derecha, el PP y Vox y sus gobiernos reaccionarios, solo crecen en toxicidad. Ellos embarran y se mimetizan en una internacional ultraderechista, que solo quiere destruir las políticas de progreso», señaló. Sánchez admitió ante la militancia extremeña que la crispación política y la polarización ideológica se ha instalado en la agenda diaria, pero con matices. «Existe una polarización, pero es asimétrica. Hay unos que insultan y otros que somos insultados y sufrimos los ataques a nuestras sedes. Por ejemplo, Feijóo dijo que no venía a insultar a la política nacional y no solo no lo ha hecho, sino que ha dado la callada por respuesta en casos como el de (Isabel Díaz) Ayuso», criticó.