Feijóo abre la puerta a citar a Sánchez en lugar de a su mujer

PP y PSOE siguen a vueltas con las listas de comparecientes de las comisiones que se han constituido esta semana en el Senado y en el Congreso -la primera por el ‘caso Koldo’, la segunda para investigar las compras de material sanitario en pandemia-. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, abrió la puerta a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar en la Cámara alta por la trama que afecta al que fuera asesor del ya exministro José Luis Ábalos. Sin embargo, admitió que en este momento no se plantea llamar a su esposa, Begoña Gómez, porque no es «su estilo» ni su forma de «hacer política», ya que, a su entender, es el jefe del Ejecutivo el que debe dar esas aclaraciones porque «puede estar incurriendo en conflicto de intereses». «Si no responde, evidentemente le haremos responder», advirtió Feijóo en una entrevista en Antena 3, durante la que también censuró lo que definió como una «campaña de acoso y derribo» de PSOE y Sumar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando, opinó, «no hay ni un solo atisbo de irregularidad en sus actos».

Félix Bolaños respondió al líder del PP alegando que «no hay nada» contra Begoña Gómez después de las últimas informaciones que señalan que firmó cartas de recomendación a empresas que accedieron a fondos públicos y ve, en cambio, un intento de «ensuciar» por parte de los populares.