La ratonera del Gobierno con Bildu

La campaña de las elecciones vascas transcurría sin apenas impacto en el debate nacional. Hasta el martes. La decisión del Gobierno de salir a responder con inusitada dureza al candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, por negarse a admitir que ETA practicó el terrorismo ha puesto el foco en la evidente discordancia entre el discurso del socialismo vasco, que nunca se ha apeado de su consideración de que la izquierda abertzale aún tiene un importante camino ético que recorrer para ser tratado como el resto, y la posición de Pedro Sánchez, que en los últimos años no ha dejado de dar pasos para integrar y normalizar la relación con ella sin que medie condena a los crímenes cometidos por la banda terrorista. El Ejecutivo, a través de varios de sus ministros, se esforzó este miércoles por navegar las procelosas aguas en las que se adentró la víspera al tildar de «cobarde» e «incompatible con la democracia» la actitud de su aliado parlamentario al tiempo que admitía que no tiene ninguna intención de romper relaciones, y después de llevar años acusando a la oposición de hacer un uso inadmisible del terrorismo cuando censura sus acuerdos: los del Congreso o los que auparon a Bildu a la alcaldía de Pamplona. El titular de Transportes, Óscar Puente, quizá el miembro del Gobierno que hasta ahora menos escrúpulos había mostrado al explicar su entendimiento con el partido de Arnaldo Otegi, entonó un comedido ‘mea culpa’ y alegó que él pensaba que Bildu había llegado «al punto de madurez democrática» que se le exigía, pero que «está claro» que no es así y que eso supone una «decepción».