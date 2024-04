La Audiencia Nacional reabre la causa contra Otegi por el asesinato de Michelin

Publicado por Melchor Saiz Pardo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge Mesas ha acordado reabrir la causa por el asesinato terrorista contra el directivo de Michelin Luis María Hergueta en junio de 1980 para aclarar la supuesta implicación de Arnaldo Otegi y del exintegrante de ETA José Aulestia, alias ‘Zotxa’, en aquel atentado por el que el líder de EH Bildu nunca fue condenado.

La decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de reabrir este sumario a solo unos días de las elecciones vascas se produce después de la denuncia contra el dirigente abertzale de Dignidad y Justicia (DyJ), el colectivo de víctimas que dirige Daniel Portero, el hijo del fiscal asesinado por ETA. El instructor, en un auto fechado el pasado martes y al que ha tenido acceso este periódico, considera que a la vista de esa querella contra Otegi y ‘Zotxa’ procede «incoar diligencias previas penales y practicar aquellas esenciales encaminadas» a «determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados» y aclarar si las «personas» denunciadas «intervinieron en ellos».

En su demanda, DyJ reclamaba la reapertura de esta causa después de que la Fiscalía de la Audiencia nacional archivara en febrero las diligencias de investigación que había abierto en 2020 sobre este asesinato después de que la Fiscalía General se negara a prorrogar estas indagaciones, a pesar de la solicitud del fiscal del caso y de que faltaba la incorporación de un informe de clave de la Guardia Civil sobre la preparación y ejecución del atentado mediante dos disparo en la cabeza por la espalda a Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

Según fuentes de jurídicas, la investigación de los servicios de Información del instituto armado en colaboración con el coordinador de los crímenes sin resolver, Marcelo Azcárraga, apuntaba a que fue un ‘talde’ dirigido por Otegi el que proporcionó la información para el atentado contra el directivo en el que participaron materialmente tres personas.

Oposición fiscal

El magistrado Francisco de Jorge, tras abrir unas diligencias previas, ha solicitado el parecer de la Fiscalía sobre su admisión, aunque la respuesta ya se conoce, pues el Ministerio Público ya avanzó que consideraba que el informe de la Guardia Civil no justificaba proseguir con el sumario. No obstante, la negativa de la Fiscalía no impediría que el juez siguiera con sus pesquisas si así lo desea. Incluso, llegado el caso, que reclame el informe de la Guardia Civil que nunca llegó a judicializarse.

La querella de Dignidad y Justicia sostiene que en el momento del asesinato Otegi «era miembro del Estado Mayor de Intervención de la organización terrorista ETA-pm, (EMI)», equivalente al aparato militar. Y que el hoy político ‘abertzale’ ejercía «de lugarteniente» de ‘Zotxa’. Según la demanda, Otegi trasladó a ‘Zotxa’ datos para matar a Hergueta obtenidos durante el secuestro en 1979 del director de Michelin en Vitoria, Luis Abaitua. Por ese secuestro, Otegi sí que fue condenado a seis años de prisión.

Participó de forma material

En el cautiverio de Abaitua, relata el colectivo de víctimas, «participó materialmente» Otegi, y esa información «habría sido transmitida con posterioridad a su responsable, siéndole válida y eficaz dicha información para ordenar la comisión del asesinato terrorista de Hergueta».

DyJ, además del interrogatorio de Otegi y su imputación en este asesinato, reclama al juez que pida al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía informes sobre la trayectoria de Otegi dentro de la banda terrorista y su inclusión y responsabilidad en el Estado Mayor de Intervención.