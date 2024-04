El PP urge a Sánchez a explicar la investigación a su mujer y abre la puerta a citar a ambos en el Senado

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo a "dar la cara" y explicar "por qué su Gobierno financia empresas que son recomendadas por su mujer", Begoña Gómez, después de que se haya abierto una investigación judicial a su esposa por presunto tráfico de influencias. Tras asegurar que su partido no descarta citar a ambos en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', ha indicado que la designación de Teresa Ribera como candidata del PSOE a las europeas busca "tapar" esa información sobre su mujer.

En concreto, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según ha adelantado 'El Confidencial', que apunta a que entre las primeras diligencias ordenadas por el juez Juan Carlos Peinado está la citación de varios testigos.

En declaraciones en el Congreso, Muñoz ha afirmado que es "urgente, imperativo y necesario" que Pedro Sánchez comparezca "inmediatamente" para ofrecer explicaciones ante unas "muy preocupantes" informaciones. "Le hemos visto salir deprisa y corriendo del pleno de sesión de control, entendemos que se ha ido a Moncloa a preparar con todos su séquito de asesores esa necesaria y urgente rueda de prensa", ha afirmado.

Tras señalar que para el PP "el problema" no es Begoña Gómez" sino el presidente del Gobierno, la responsable de Sanidad y Educación del PP ha subrayado que, ante lo que se ha publicado, "no es mucho pedir que el presidente del Gobierno de España explique por qué su mujer está en el entorno de una investigación judicial". "Creo que es razonable, incluso esperable en una democracia", ha apostillado.

"NO ENTENDEMOS EL SILENCIO"

A su entender, el presidente del Gobierno debe aclarar por qué "su Consejo de Ministros" aprobaba "financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer". "No entendemos el silencio", ha afirmado, para avisar que con esa actitud es él el que "pone en el foco a su mujer y no el Partido Popular".

Al ser preguntada si el PP cree que ha habido tráfico de influencias y acudirá a los tribunales, Muñoz ha asegurado que eso debe decidirlo un juez y, por lo tanto, su partido está a la espera de ver qué va pasando.

"En cualquier caso, una cosa es la responsabilidad judicial y otra cosa es la responsabilidad política. Y hoy el presidente del Gobierno tiene que ejercer responsabilidad política y dar explicaciones, porque todos los españoles hoy se han levantado con la noticia de que se está investigando el entorno de las actividades de su mujer con respecto a su Gobierno", ha manifestado.

En cuanto a si el Grupo Popular llamará a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', no ha descartado esa opción y ha dicho que "evidentemente hoy" no están "más lejos que ayer de llamarla" a la Cámara Alta. "Nosotros siempre hemos dicho que dejamos abiertas todas las puertas", ha declarado, para añadir que no descartan llamar pero irán en el orden que consideren "oportuno" para obtener "toda la información".

De la misma manera, Muñoz no ha descartado poder llamar al propio Pedro Sánchez a esa comisión de investigación pero que ahora lo que quieren es explicaciones públicas en rueda de prensa porque "llevan instalados en el silencio más de mes y medio". "Esto no se despacha con fuentes de Moncloa o de Gobierno", ha resaltado, para insistir en que Sánchez debe "dar la cara".

"NUMEROSOS LOS ESCÁNDALOS QUE GIRAN EN TORNO AL PRESIDENTE"

Además, Muñoz ha afirmado que "los escándalos que giran en torno al presidente del Gobierno son numerosos", aludiendo a la "trama de corrupción" de "mordidas" por la compraventa de mascarillas durante la pandemia o los relativos "a su entorno familiar".

"Ahí tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas. Todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero. Tenemos a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation; Tenemos a su hermano que curiosamente ha mudado su domicilio a 16 kilómetros de España, a Portugal, solo para no pagar impuestos en España", ha aseverado, asegurando que esto último evidencia una "curiosa forma de patriotismo" en la familia de Sánchez.

En este punto, ha señalado que el propio Sánchez veía "mal" lo que se ha publicado sobre su hermano y, por lo tanto, el PP le pone "ante su espejo". "Entonces, ¿cuando lo hacen otros está mal, pero cuando lo hace su hermano está bien y es ético?", le ha interpelado.

Después, Muñoz ha aludido a los "escándalos en torno a las actividades de su mujer", algo que, hace "urgente y necesario" que el presidente del Gobierno "salga a dar explicaciones y dé una rueda de prensa sobre todos estos escándalos que giran en su entorno". "Solo prosperan en España aquellos que están en un entorno familiar y cercano al presidente", ha aseverado.

Ante el hecho de que el PSOE haya anunciado que la vicepresidenta Teresa Ribera será la candidata socialista en las europeas, Muñoz ha dicho que es "evidente que el Gobierno intenta tapar todo lo que se ha conocido esta mañana con esta designación". "Desde el PP le damos la enhorabuena a Teresa Ribera", ha dicho, para aludir al "rapapolvo" con el lobo que tuvo este mismo martes en el Congreso.

DEFENDER A LA JUSTICIA DE LAS ACUSACIONES DE LAWFARE DE SUS SOCIOS

Ante las palabras de Sánchez asegurando, tras la noticia de la investigación judicial a su esposa, que "a pesar de todo" sigue "creyendo en la Justicia", Muñoz ha asegurado que si cree en la justicia "lo que tendría que hacer es defender la independencia del Poder Judicial y a todos los jueces que ejercen su trabajo desde la independencia de todos sus socios independentistas, que están todo el día acusando a los jueces de hacer lawfare".

"Eso es lo que haría un presidente del Gobierno que cree en la Justicia española y en la separación de poderes y del Estado de Derecho y no dejar a todo el Poder Judicial tirado frente a sus socios", ha enfatizado.