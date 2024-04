Feijóo ataca a Sánchez: "Como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este jueves contra el jefe del Ejecutivo por querer "secuestrar" a la nación para ponerla a disposición de "la estrategia electoral y judicial del PSOE", impulsando una "operación de supervivencia política" y un "espectáculo de adolescente" para que le pidan que "no se vaya". Dicho esto, ha avisado a Pedro Sánchez que, aunque ahora cuente con el apoyo de los independentistas y busque prolongar su "agonía", "al final se hundirá y lo hará en solitario".

"Como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos", ha declarado Feijóo en una comparecencia en la sede del PP, un día después de la carta en la que Sánchez anuncia que cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez.

En esa misiva dirigida a la ciudadanía que Sánchez colgó este miércoles en su la red social 'X' asegura que el día 29 dirá si continua o no como presidente del Gobierno. En la cúpula del PP están convencidos de que no dimitirá sino que seguirá en La Moncloa, según fuentes del equipo de Feijóo.

No ha dado explicaciones: "Por algo será"

El presidente del PP ha urgido de nuevo a Sánchez a ofrecer explicaciones de manera inmediata ante los presuntos casos de corrupción que "afectan a su partido, a su Gobierno y su entorno". "Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado Por algo será", ha resaltado.

En este sentido, ha subrayado que desde el año 2022 hay una investigación abierta por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, "con varios detenidos y derivadas que llegan a varios ministerios y al PSOE por malgastar y lucrarse" y cuyos implicados son "además los que portaban las maletas de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas" en enero de 2020.

Además, y a instancias de Francia, ha aludido a una segunda investigación relativa a dilucidar qué hay "detrás del espionaje al móvil del presidente y otros dispositivos" de ministros, sin que aún sepan "qué había en ellos y qué se está jugando España".

Feijóo también ha hecho referencia a una tercera investigación sobre las vías de acceso a fondos públicos, de forma que se cuestiona "directamente si ha habido empresas que obtuvieron dinero de todos los españoles por la relación directa o indirecta de su entorno".

Tras recalcar que detrás de todo esto no está la oposición sino la Justicia, ha defendido que el PP exija explicaciones sobre "dudas que cada día se van acrecentado" porque es su "deber". "Y si lo que se pretende es que lo ignoremos, lo que está pasando por responsabilidad, ya les advierto que no puedo hacerlo", ha aseverado.

"Nadie está al margen de la ley"

Según Feijóo, ahora se está en un "nuevo capítulo de lo que llama malvada derecha y ultraderecha por si le cuela algún incauto" y "la rehabilitación al máximo nivel de acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia". "Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de lawfare, indistinguible de sus socios", ha aseverado.

Dicho esto, el presidente del PP ha advertido a Sánchez de que en España "nadie está al margen de la ley, se apellide como se apellide", y los españoles no están dispuestos "a que se amenace su convivencia y su concordia por la supervivencia personal de nadie".

"Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera no tendrían nada que decir. No tiene principios sólidos, ni proyecto político, ni presupuestos generales. Y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos", ha solicitado.

"No existe el presidente fijo discontínuo"

Feijóo ha asegurado que ser presidente del Gobierno de España "claro que merece la pena", solo que "no a cualquier precio ni de cualquier manera". "La pregunta no es si merece la pena ser presidente del Gobierno de España. La pregunta es si merece la pena hacerlo como usted", ha apostillado.

El jefe de la oposición ha subrayado que Sánchez lleva "cinco años haciendo exactamente lo mismo", que es "pensar en sí mismo". "Y basta ya", ha proclamado, para advertirte después de cancelar su agenda que "no existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo-discontinuo". A su entender, todos los servidores públicos tienen que responder ante sus responsabilidades, y el presidente del Gobierno, "el primero".

Tras mandar un "mensaje de tranquilidad y esperanza a los españoles", ha asegurado que "es lamentable que casi un año después de las elecciones" generales este tiempo haya sido de "decadencia, de ruptura de los consensos, de amnistía y de corrupción".

Cree que puede ahorarse la cuestión de confianza

Ante la posibilidad de que Sánchez pueda optar por someterse a una cuestión de confianza, Feijóo ha señalado que la presentación de cuestión de confianza es un paso que puede ahorrarse. "Hará lo que más le convenga, como ha venido haciendo en los últimos cinco años. En mi opinión, puede ahorrársela", ha reiterado.

Feijóo ha indicado que es "evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas" y se ha mostrado convencido de que si da ese paso tendrá el apoyo de esas formaciones, que saben que "nunca van a tener un aliado mejor" que Pedro Sánchez.

"El independentismo siempre hace negocio, pero ante el presidente más débil de la democracia española, el negocio está garantizado", ha afirmado, para añadir que, aunque ahora tena ese apoyo de los independentistas, "al final se hundirá y lo hará en solitario". A su entender, "puede prolongar su agonía, pero no será más que eso, una agonía de quien ni ayer, ni hoy, ni el próximo lunes ha estado a la altura que merece este país".

Un "bochorno" ver el eco en la prensa internacional

Feijóo ha recalcado que es "un bochorno ver la prensa internacional y cómo deja la dignidad de la institución, la Presidencia del gobierno, la estabilidad de las instituciones españolas y cómo deja al país en una situación de provisionalidad lamentable".

"El presidente del Gobierno de España no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. No puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio, es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas", ha manifestado.

Al ser preguntado si el PP está más cerca de pedir la comparecencia del jefe del Ejecutivo en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo, Feijóo ha indicado que "la comparecencia importante será la del próximo lunes". "Voy a contestar a más preguntas a partir del lunes con la comparecencia, parece ser, del señor Sánchez. Espero que no necesite más tiempo de descanso para comparecer y decirle a los españoles qué quiere ser, qué quiere hacer y qué es lo que más le apetece", ha exclamado.

Un día después de que el PSOE haya anunciado que su candidata a la europeas será la vicepresidenta Teresa Ribera, Feijóo ha afirmado que con ese anuncio se intentó "una cortina de humo más" por parte de Moncloa tras conocerse la investigación judicial a su esposa, si bien ha dicho que ese anunció pasó "absolutamente desapercibido".

Al ser preguntado quién encabezará la lista del PP y si podría ser Dolors Montserrat, como hace cinco años, Feijóo ha asegurado que "si hay un día para no dar la lista a las elecciones europeas del Partido Popular es hoy" y ha dicho que "harán las cosas en el momento procesal oportuno". El día 6 de mayo acaba el plazo para presentar candidaturas a las elecciones al Parlamento Europeo.