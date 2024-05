Abascal ve moderada la respuesta de Milei a "insultos muy graves" de Óscar Puente

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado "moderada" la respuesta del presidente de Argentina, Javier Milei, a las críticas que recibió del ministro de Transporte, Óscar Puente, porque considera que el socialista le dirigió insultos muy graves.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este sábado en Salt (Gerona), después de que Milei haya dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa".

"Ahora les escandaliza que la oficina del presidente de Argentina haya tenido que recordar supuesta corrupción del entorno del presidente del Gobierno, y lo ha hecho en respuesta a unos insultos muy graves", ha añadido.

Aludía a las palabras del ministro en un coloquio sobre comunicación y redes sociales celebrado el viernes en Salamanca.

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no", dijo Puente.