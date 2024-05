Sánchez evita la confrontación y Feijóo pide el cese del ministro

Publicado por Redacción Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

En medio de un choque diplomático ‘in crescendo’ desde primera hora de la mañana, y que opacó otra jornada de la campaña electoral catalana, el Gobierno optó por reaccionar de forma escueta a través de un comunicado emitido por elMinisterio de Asuntos Exteriores. En solo dos párrafos se rechazaban «rotundamente los términos infundados» del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, «que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos». Sánchez, por su parte, evitó entrar al cuerpo a cuerpo con Milei durante el mitin en el que acompañó al candidato del PSC a las elecciones catalanas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió directamente la dimisión del ministro de Transportes. En un mitin en Cataluña, acusó a Puente de haber «creado una crisis política con un país hermano». «Insultan a todo el mundo, no paran de hacerlo para conseguir sus intereses. Son una fábrica de bulos y se mueven en el lodazal. España se merece otro nivel y estar a otra altura. Puente debe dimitir o ser cesado, pero no va a ocurrir porque Puente y Sánchez disfrutan en el lodazal en el que quieren meter a España», zanjó el líder gallego.