Los socialistas abren expediente a Lambán por no avalar la amnistía

El PSOE «abrirá expediente» al aún secretario general de los socialistas en Aragón y senador, Javier Lambán, tras ausentarse este martes de la Cámara alta en la votación en la que el PP desplegó su mayoría absoluta para vetar la proposición de ley de amnistía que ahora volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Lambán, el único barón territorial crítico con la norma que exculpará el ‘procés’ junto a Emiliano Garcia-Page, está en retirada tras haber perdido el Gobierno autonómico. La medida disciplinaria la adelantó este miércoles el portavoz de los socialistas en el Senado y cabeza del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien desveló en RNE que su homólogo aragonés llevaba «bastantes sesiones plenarias sin poder asistir al Senado por cuestiones ligadas a su salud», aunque fue el propio Lambán el que le transmitió que no había participado en la votación porque no respaldaba la iniciativa legal en beneficio de los implicados en el ‘procés’. No obsante, tampoco quería oponerse a la decisión del PSOE. El portavoz de los socialistas limitó la discrepancia a un caso aislado. «(Lambán) fue la única persona que no participó, el resto del grupo obviamente lo hizo con la votación por la que rechazamos el veto que planteaba el PP», justificó. «La dificultad la tiene ahora mismo él con nosotros para ser coherente con la posición común que debemos tener todos en un tema muy importante», señaló. Tras conocerse el choque entre Lambán y la ejecutiva, García-Page recordó que él mismo mantiene también un disenso «bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico» contra la amnistía. Evitó criticar abiertamente el expediente a Lambán, asumiendo que «la aplicación de la normativa es lo habitual en los grupos parlamentarios», pero sí le brindó su apoyo personal. «Me considero amigo de Javier».