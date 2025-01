El ‘googleo’ laboral de David Sánchez

Publicado por agencia efe León Verificado por Creado: Actualizado:

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha negado ante la jueza que le investiga el absentismo laboral por el que fue denunciado por Manos Limpias y ha asegurado que se enteró por internet del puesto convocado por la Diputación de Badajoz, según ha explicado a los periodistas su abogado, Emilio Cortés. David Sánchez, jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, ha comparecido este jueves como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, quien no le ha preguntado por ningún tipo de irregularidad fiscal después de que los técnicos de Hacienda que ayer declararan como testigos descartasen que hubiese delito contra el erario público.La juez instructora de la causa, Beatriz Biedma, investiga presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.A juicio de su abogado, las acusaciones contra David Sánchez «se están cayendo como un castillo de naipes». El absentismo «está olvidado», la vinculación de su cliente con el proceso de creación del puesto de trabajo en la Diputación no existe y el presunto delito contra la Hacienda Pública ha quedado descartado, ha expuesto el letrado.En este sentido, ha incidido en que la jueza no le ha preguntado sobre el patrimonio ni la fiscalidad de Sánchez, pues, a juicio de Cortés, ya fue descartada por los funcionarios de la Agencia Tributaria que declararon este miércoles en calidad de peritos.Sánchez solo ha respondido a las preguntas de la jueza, el fiscal y su letrado y no lo ha hecho a las de la acusación que ejerce Manos Limpias.Según su letrado, David Sánchez ha afirmado en su declaración que se enteró de la convocatoria de la plaza de la Diputación por internet, según su abogado, pues había acabado su máster en Milán, «no tenía trabajo y tenía que ganarse la vida». «Algo que parece ser que a determinada gente no le agrada mucho». A su juicio, la entrevista en el proceso de selección fue «algo más» a la hora de conceder la plaza por parte del Tribunal e iba «en consonancia con el currículum y con el proyecto que tenía cada candidato», que recogía la posibilidad de contar con un programa de ópera, el germen del luego «llamado Ópera Joven».Desde el principio se sabía perfectamente «por dónde iban los tiros profesionales de mi cliente», ha afirmado Cortés. Cortés ha afirmado que las acusaciones de absentismo laboral vienen negadas «radicalmente» desde la fase documental y por las declaraciones de los testigos, en alusión a las directoras de los conservatorios, quienes, según el letrado, afirmaron que «no solo no practicaba el absentismo sino que era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar». A preguntas de los medios sobre si el cargo de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas tenía un espacio físico, Cortes ha indicado que no. «Era un espejo de su puesto de trabajo, una herramienta, un instrumento», ha explicado en referencia a la denominación del puesto de trabajo. «Esta bifurcación —referida al término oficina— que se trata de establecer es absolutamente ficticia y malintencionada», ha dicho. Asimismo, ha explicado que el proyecto de la Ópera Joven, una de las iniciativas emprendidas, era «una forma de acercar la práctica a los alumnos del conservatorio, otro modo de llamar a lo mismo». El letrado también ha explicado que David Sánchez entró en coche ante las «amenazas».

