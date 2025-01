Mazón, sobre si le preocupan los abucheos por la dana: "No soy sospechoso de no dar la cara todos los días"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha explicado que no todas sus visitas a poblaciones afectadas por la dana forman parte de su "agenda pública", así como que "a veces, en privado", le "gusta recibir testimonios personales" de los afectados.

"No creo ser sospechoso de no dar la cara todos los días", ha manifestado en rueda de prensa, preguntado por si le preocupa recibir gritos o abucheos cuando visita localidades afectadas por la catástrofe como sucedió esta semana en Torrent (Valencia).

Mazón ha subrayado que él va "visitando distintos municipios" afectados y que ha hablado con los vecinos de estas localidades "en innumerables ocasiones".

"No todas las visitas y actividades que hago forman parte de mi agenda pública. A veces, en privado, me gusta recibir testimonios personales", ha expuesto, para señalar que es algo que llevan a cabo tanto él como la vicepresidenta Susana Camarero y el resto de consellers.

Ahora bien, ha indicado que estas visitas tienen que ser compatibles con el "trabajo de despacho para poder presentar las ayudas que necesita la gente": "Lo importante son los gestos, pero también los objetivos y resultados".

"Siempre dentro del sentido común"

Tras destacar que esta semana ha "estado en el terreno varias veces", ha avanzado que para la próxima semana tiene previstas más visitas, "siempre dentro del sentido común que tienen que tener". "Lo dejo a vuestro juicio, en ningún caso hemos dejado de dar explicaciones", ha dicho a los periodistas.

Preguntado por la visita de este miércoles y jueves del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a localidades afectadas --una visita de la que el partido no concretó la ubicación exacta y en la que Mazón no le acompañó inicialmente--, el también presidente del PPCV ha hecho una valoración "muy positiva" y ha asegurado que no estuvo al principio con Feijóo para no dejar su lado su agenda como 'president'.

"No voy a abandonar mi agenda"

"No fue de querer o no querer: yo estoy centrado en la recuperación. Lo más importante es la labor de la Generalitat. No voy a abandonar mi agenda ni mi prioridad de impulsar la recuperación", ha recalcado, además de indicar que este fin de semana tiene actos de partido en Asturias y que no le "parecería razonable" haber dedicado más días a ello.

Según ha expuesto, Feijóo quiso realizar una "visita privada y tranquila" con alcaldes de los municipios afectados, con los que él se reúne "habitualmente. Además, ha subrayado que tanto el miércoles como el jueves estuvo reunido con el jefe de los 'populares', por lo que cree que "son cosas absolutamente normales y razonables".

Tras el acto en València, Mazón se ha trasladado a Castelló de la Plana para visitar las obras de ampliación y reforma del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario. A su llegada al centro hospitalario ha sido recibido con insultos y reproches por algún ciudadano.

En concreto, una trabajadora le ha echado en cara las víctimas mortales de la riada: "La gente que se ha muerto por tu culpa y todavía tienes la poca vergüenza de venir aquí con esa cara de pijo", le ha espetado, al tiempo que ha proferido algunos insultos, al igual que ha hecho un ciclista que pasaba por la zona.

A la salida del 'president', otra mujer se ha dirigido a él con referencias a las ayudas para la compra de coches y le ha instado a acordarse de que "somos todos valencianos". "Totalmente, muchas gracias", ha contestado Mazón.

"No puede salir a la calle"

Al hilo de estos hechos, el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha considerado que "Mazón no puede salir a la calle, hoy abucheado en su visita al Hospital General de Castelló".

"Además, Feijóo se aparta de él como si fuera un apestado. ¿Por qué lo que no quiere el PP lo tenemos que soportar los valencianos?", se pregunta el representante del PSPV, que comparte en redes un vídeo del recibimiento en Castellón al jefe del Consell.

En términos similares, el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha compartido un post con imágenes en el que señala: "Así acaban de recibir a Mazón en Castelló de la Plana. De punta a punta del País se escucha 'MazónDimissió'".

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre a qué se refería cuando ayer dijo ante sus compañeros del PP que, "de buena fe, se ha equivocado", el dirigente autonómico ha expuesto: "Creo que lo dije claro, que no me podía imaginar que algunos podrían llegar a utilizar este drama políticamente como se ha llegado a utilizar, y me equivoqué porque, ni en mi peor previsión, podía llegar a haber visto semejante nivel".