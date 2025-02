El Congreso medirá en el pleno del 25 el apoyo en Sánchez que mantienen sus socios

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Junts incentiva su pulso con el Gobierno. El Congreso debatirá el martes que viene, 25 de febrero, una iniciativa sin precedentes: la proposición no de ley (PNL) presentada por el partido de Carlos Puigdemont para pedirle a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Los independentistas ya han avisado de que si el presidente pierde esa votación, le exigirán que convoque elecciones. Es un gesto insólito, el de que unos aliados parlamentarios obliguen a quien encabeza el Ejecutivo a ver como el Legislativo calibra los apoyos que conserva. La propuesta no tiene ningún valor jurídico, porque solo el jefe del Ejecutivo puede someterse, 'motu proprio', a una cuestión de confianza, y Sánchez ya ha dicho que no lo hará. Pero el debate parlamentario en sí tendrá un alto valor político, toda vez que incluirá una votación que constatará si el presidente del Gobierno mantiene el apoyo mayoritario del Congreso con el que fue investido o no. A día de hoy, todo apunta a que el Gobierno puede perderla. Fuentes de Junts señalan que Sánchez no es hoy merecedor de su confianza. Para que cambie el voto de los de Puigdemont, socialistas y junteros deberían avanzar en las negociaciones sobre el reconocimiento oficial del catalán en las instituciones europeas o en el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Queda una semana para negociar. La iniciativa podría debatirse el mismo martes, aunque la costumbre viene siendo que las PNL se voten al terminar el pleno, lo que podría ser miércoles o incluso jueves. Junts, que logró que el PSOE transigiera con el debate a cambio de su apoyo al decreto parcelado de las pensiones y levantó el veto a las negociaciones en materia sectorial, ha utilizado el primer cupo disponible para que la Cámara se pronuncie. Los socialistas habían ido largas a la proposición, sin llegar a vetarla, hasta que la necesidad de salvar con los independentistas el decreto 'ómnibus' recortado con la revalorización de las prestaciones y las bonificaciones al transporte público los empujó a dar luz verde a su tramitación.