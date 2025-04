La consejera de Mazón se escuda en que no sabía de Emergencias

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas se ha descargado de responsabilidad en la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre y ha asegurado ante la jueza instructora que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias. Pradas ha comparecido ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), en calidad de investigada, para declarar por su gestión de la dana. Ha querido responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado. Estaba visiblemente emocionada y se ha derrumbado ante la jueza.

La exconsellera, nombrada en el cargo en julio de 2024, ha comenzado su testimonio explicando las personas que componían el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), las funciones, los planes por los que se rigen y, tras ello, ha manifestado que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias. También ha asegurado que ella no dirigía nada. «Era la primera vez que hacía frente a una emergencia de este tipo", ha apostillado. Además, la exconsellera, que ha entregado a la jueza un listado con alrededor de un centener de llamadas que hizo y recibió el día de la riada, ha explicado que hay muchos técnicos que se deben coordinar para atender este tipo de emergencias, entre ellos autonómicos y del Gobierno central, y ha asegurado que el director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) era José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.

Sobre el PMA, la exconsellera ha informado que desde el mismo se dirigía el operativo técnico y ha explicado que se suele constituir sobre el terreno. Desde este punto se van dando instrucciones técnicas a todos los componentes, ha agregado.

Sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Pradas ha defendido su actuación y ha asegurado que el mensaje de alerta a la población (ES-Alert) enviado a las 20.11 horas no se retrasó por él. La exconsellera ha manifestado que el envío del mensaje de alerta, cuando ya había personas atrapadas y pueblos inundados, no se retrasó por Mazón, sino porque siguieron las indicaciones que les dieron los técnicos, según ha podido saber Europa Press. «En todo momento", ha asegurado.

Pradas, nombrada en el cargo en julio de 2024, ha afirmado que era ella la que estaba en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), con la emergencia, y que no esperó a Mazón, dijo. Pradas, licenciada en Derecho, ha incidido en que su cargo era «institucional». Sobre el Estado, dijo que tiene competencias en seguridad ciudadana y la posibilidad de declarar la emergencia nivel 3.

Por su parte, la exconsellera ha explicado que la Generalitat tiene una función de intermediación entre los usuarios del 112 y las agencias integradas en el organismo, así como entre la Aemet, la CHJ y los municipios. Y ha aludido al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Sobre los ayuntamientos, ha indicado que tienen sus planes de emergencia y frente al riesgo de inundaciones; mientras que la CHJ, ha dicho, debían vigilar los cauces de su demarcación y avisar de cualquier incremento alarmante de caudal.

Pradas, en relación con el barranco del Poyo, ha manifestado que en ningún momento le avisaron de que se podía desbordar. Ha puntualizado que en unos correos que llegaron de la CHJ entre las 13 y las 16 horas aproximadamente se hablaba de bajada del caudal y no fue hasta las 18.43 horas cuando se enteraron de un caudal de 1.600. También ha dicho que durante la tarde del 29 no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi.

En relación con la Ribera Alta, se recibió información de precipitaciones y viento, y la exconsellera ha apuntado que quien les comunicó que el Magro se estaba desbordando fue el alcalde de Utiel, no la CHJ. Ha destacado que siguieron las recomendaciones efectuadas por los técnicos y que en todo momento se siguió lo que contemplaba el plan.

ENTRE GRITOS, PANCARTAS Y CAMISETAS

La exconsellera ha acudido a los juzgados a las 9.17 horas entre gritos de 'asesinos' y 'Mazón dimisión'. A su llegada, los manifestantes han hecho sonar una sirena. Seguidamente, víctimas y familiares se han abrazado y han comenzado a llorar preguntando a los políticos "dónde estábais a esas horas".

Pradas ha llegado a la Ciudad de la Justicia ante una gran expectación mediática y, preguntada por si podía atender a los medios, ha contestado que lo haría a la salida, al igual que su abogado, Eduardo de Urbano.

La concentración de familiares y víctimas de la riada, así como asociaciones, se ha empezado a ver en la Ciudad de la Justicia pasadas las 8.30 horas. Portaban pancartas en las que se podía leer 'Asesinos'; 'Justicia por mi marido y mis hijos'; 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia' o 'Mazón dimissió. Associació Víctimes de la Dana'.

Además, algunos concentrados en los juzgados llevaban camisetas en las que se podía leer '229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida', y se ha exhibido una figura gigante de Mazón con la cara sonriente y las manos rojas simbolizando que están manchadas de sangre.

