Especialistas señalan que un exceso de tensión en la red eléctrica provocó el apagón masivo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los expertos consultados este martes por Efe apuntan como principal hipótesis del apagón total del lunes en la España peninsular y Portugal a una desconexión masiva de las centrales eléctricas por un exceso de tensión en la red de transporte eléctrico de Red Eléctrica y que esta última no pudo gestionar mediante sus mecanismos de balance.

Por la mañana las centrales eléctricas estaban inyectando energía en la red y repentinamente se desconectaron 15.000 megavatios (MW) y se desencadenó un apagón masivo en la península Ibérica.

Según señala el que fuera presidente de la Comisión de Expertos para Transición Energética, Jorge Sanz, una "hipótesis plausible" de lo que ocurrió es que se produjera una desconexión de centrales de forma automática por un aumento de la tensión en la red de transporte eléctrico.

Los equipos de producción eléctrica tienen un umbral de tolerancia que si se supera los estropea, por lo que cuentan con un sistema automático que los desconecta automáticamente para protegerse.

"La generación se desacopla por razones de seguridad y el motivo en el 99,9 % de los casos es una sobretensión en la red de transporte", señala.

Si la tensión de la red de transporte, explica Sanz, supera los 400.000 voltios, hay más oferta que demanda y viceversa. "Ayer, lo que probablemente ocurrió, fue un desequilibrio entre oferta y demanda de manera que la oferta era superior a la demanda", apunta.

Sanz indica que Red Eléctrica tiene los instrumentos para equilibrar ambas mediante los servicios de balance que le permiten tener centrales de generación dispuestas a subir o bajar carga. Las que más margen tienen para hacerlo son la hidráulica, el gas, el carbón y la nuclear (producción síncrona), por este orden, y las que menos la solar fotovoltáica y la eólica (producción asíncrona).

La encargada de gestionar una sobretensión con los servicios de balance y la que dispone de la información es Red Eléctrica y es la encargada de aclarar lo sucedido, concluye Sanz.

El decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña, Jordi Farré, coincide al señalar un problema de sincronización de una gran parte de la producción eléctrica que desencadenó una desconexión de centrales como hipótesis que explicaría lo ocurrido.

"La conexión de cada central, incluidas las instalaciones fotovoltaicas a través de sus inversores, implica un proceso de sincronización con la fase de la red. La integración a gran escala y la entrada simultánea de múltiples puntos de generación distribuida, si bien son avances positivos, introducen dinámicas y complejidades novedosas en el sistema que podrían dar lugar a escenarios técnicos de muy baja probabilidad pero alto impacto", explica.

El director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha explicado a los medios esta mañana que ayer se identificó una pérdida de generación en el suroeste peninsular en un momento de elevada generación solar poco antes del apagón al que siguió otra pérdida de producción que causó oscilaciones en la red.

A continuación se produjo la desconexión de la interconexión con Francia, el aislamiento del sistema eléctrico penínsular del europeo y a la desconexión de un "contingente muy elevado de generación renovable" y se generó el apagón.

Prieto ha insistido en la necesidad de ser cauto y no especular sobre las causas del incidente y ha recalcado que "hasta no tener datos" no se puede concluir la localización de las instalaciones afectadas.