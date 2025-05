Otra expareja de Ábalos testifica por su contrato en una empresa pública

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

Nueva semana de declaraciones testificales en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo', la presunta trama de comisiones por contratos del Ministerio de Transportes en plena pandemia. El juez instructor interroga este martes a otra pareja de uno de los tres investigados, el que fuera ministro del departamento José Luis Ábalos, que fue contratada en la empresa pública Logirail, filial del Grupo Renfe.

El magistrado Leopoldo Puente abrió esta línea de investigación por presunto tráfico de influencias a raíz de conocerse que otra exnovia de Ábalos, llamada Jésica Rodríguez, estuvo contratada en otras dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec, cuando él era titular de Transportes entre 2018 y 2021. En su testifical, esta mujer reconoció que aunque llegó a cobrar el salario mínimo interprofesional en ambos casos no realizó trabajo alguno. Una circunstancia que desmintieron al juez ambas sociedades dependientes del ministerio.

En el caso de la declaración de mañana, la testigo Claudia Montes —también conocida por haber ganado el certamen de Miss Asturias en 2017— fue mencionada un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la policia judicial del caso. Los investigadores avisaron de que la mujer «podría haber sido contratada irregularmente» en Logirail por la «influencia» de Ábalos y «con la relevante colaboración» de su asesor Koldo García, también investigado.

Entre los mensajes intervenidos figura uno que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: «¿A la de Gijón (por Claudia Montes) no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?». «Lo arreglo", respondió García, quien actuó «como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no se rescindiera». Para la UCO consta que Montes envió su currículo a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, «puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón». Montes tampoco fue a la oficina y en febrero de 2022 avisó a García de que la habían despedido.

Los agentes señalaron que la mujer «estaría decidida a tomar medidas para impedir la extinción de su contrato laboral y no quería que sus actos afectaran a Koldo y Ábalos». Parecía preocupada porque «si hay falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo» podía incurrir en un delito. En una conversación posterior, Koldo contó a Ábalos que estaba dispuesta a denunciar porque «el CV era falso", ante lo que el exministro mostró su sorpresa: «Pero si lo falseó ella...».