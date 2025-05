El Gobierno aprueba para ciberseguridad 1.157 M€ una semana después del apagón

Publicado por Edurne Martínez / Javier Arias Madrid Creado: Actualizado:

Sólo una semana después del gran apagón que dejó sin luz prácticamente a toda España, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo plan de 1.157 millones de euros que tiene el objetivo de reforzar las medidas de ciberseguridad y ciberdefensa, según anunció ayer el ministro de Transformación Digital, Óscar López. El Gobierno sigue deslizando la posibilidad de que el apagón se debiera a algún tipo de ataque exterior a las redes eléctricas españolas y este plan millonario se enmarca dentro de la inversión en defensa para alcanzar el 2% del PIB este año.

El Gobierno sigue sin descartar la hipótesis del ciberataque como causa del apagón y cifra en 100.000 los que se detectaron en España en 2024. Explican además que cada tres días se produjo uno con al consideración de «muy grave». El Ministerio que dirige López quiere dar un impulso al centro de operaciones de seguridad 5G con esta actualización del Plan Nacional de Ciberseguridad aprobado en 2022. Además, incrementar la ciberresiliencia de los servicios transversales de la administración digital e incorporar técnicas avanzadas de inteligencia artificial (IA) en los sistemas para la detección de ciberataques y mejora de la coordinación de la respuesta de los Centros de Operaciones de Ciberseguridad públicos y privados.

El sistema de generación de alertas tempranas en ciberdefensa se potenciará impulsando además las colaboraciones con universidades para la investigación en ciberseguridad, explicaron fuentes del Ministerio de Transformación Digital. «España es un ejemplo a seguir en materia de ciberseguridad según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, superando la media de los países de la Unión Europea. Somos el segundo país del mundo con más centros de ciberseguridad, tan solo por detrás de Estados Unidos", aseguró López durante su comparecencia.

Para aterrizar las cifras anunciadas, el 22% del presupuesto total será ejecutado por el ministerio de López, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente del Ministerio de la Presidencia, realizará una inversión del 1,2% del total del presupuesto. Además, el Ministerio de Defensa, a través del Centro Nacional de Inteligencia — Centro Criptológico Nacional (CNI-CCN), ejecutará el 60,4% del presupuesto. Y el Ministerio del Interior realizará acciones por el 16,3% del total del presupuesto.

El PP volvió ayer a la carga contra Fernando Grande Marlaska en el Senado. El ministro del Interior, uno de los blancos favoritos de los populares en el Gobierno, tuvo que enfrentarse a la portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, quien aseguró que «sobran los motivos» para exigir su dimisión y tildó de «inútil» su participación tanto en el gran apagón del 28 de abril como en el caos ferroviario del lunes, pero que dejó escapar la oportunidad para redoblar la presión por la compra fallida de balas a Israel que puso en jaque al Gobierno —el titular de Interior reaparecía después de 15 días sin hablar-.

"Quieren apagar nuestra democracia y encerrarnos en el vagón de Venezuela y Cuba; pero los españoles no lo permitirán", señaló la dirigente conservadora durante la sesión de control al Ejecutivo.

Las nucleares se revuelven

El sector nuclear se revuelve contra el señalamiento del Gobierno tras el apagón. Foro Nuclear, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EdP, ha salido al paso de las críticas de Sánchez, por el hecho de que la mitad de los reactores estuvieran parados voluntariamente el día que se produjo el 'cero energético' en la Península. Un día después del apagón, Sánchez aludió a que lejos de ser «una solución", las nucleares habían supuesto en esta ocasión «un problema» porque la mitad de los reactores estaban apagados y para mantener los núcleos activados fue necesario «desviar» a estas plantas grandes cantidades de energía. Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear desmintió este extremo asegurando que cada unidad cuenta con generadores diésel de emergencia que les asegura una alimentación autónoma durante varios días y que solo cuando el sistema eléctrico empezó a recuperarse se volvieron a conectar y que esto no supuso un impedimento en la recuperación del sistema eléctrico «Las centrales durante el apagón no fueron ninguna rémora. Al revés, aportaron firmeza al sistema, que no fue suficiente, y por eso se cayó", defendió con firmeza ayer.

"Producir con pérdidas"

Tres de los siete reactores que hay en funcionamiento en España estaban parados, bajo la autorización de Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, en el momento del corte. Trillo (Guadalajara) por recarga de combustible y Almaraz I (Cáceres) y Cofrentes (Valencia) voluntariamente porque no les resultaba rentable operar. "Las centrales nucleares soportan una tributación gigantesca que les impide en ocasiones entrar en el mercado", denunció este martes Foro Nuclear aduciendo que el hundimiento de los precios, con muchas horas a cero o incluso precios negativos -como ha venido sucediendo en el último mes de abril- obligaría a las plantas a a "producir con pérdidas". La patronal del sector atribuye esta decisión a la carga fiscal que pesa sobre el sector. Por un lado, la tasa Enresa por la gestión de los residuos nucleares -un litigo que está en el Tribunal Supremo- así como los impuestos autonómicos de Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana que, a juicio del sector, suponen una doble tributación. Rebajar estos impuestos es la reclamación que desde las empresas titulares de las centrales se ha repetido machaconamente como condición necesaria para pedir formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga del desmantelamiento nuclear que comenzará con Almaraz I en 2027, la primera en el calendario, pese a que mantienen contactos con el departamento que dirige Sara Aagesen. Dependiendo de los precios, "pagamos más impuestos que lo que facturamos", reivindicó Araluce. Y, para no parar por motivos de mercado "nos tienen que bajar los impuestos", zanjó. En este sentido, Foro Nuclear acusó al Ejecutivo de hacer a las centrales "no competitivas de manera artificial" aplicando altos impuestos que no soportan otras tecnologías de producción de electricidad. Y, en concreto, de las energías renovables. Las centrales nucleares españolas generaron, con una potencia de 7 megawatios (MW) el 20% del total de la producción eléctrica. Fue la segunda fuente de producción en España, por detrás de la eólica y por delante de la solar fotovoltaica.

