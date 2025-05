El Supremo cita como testigos a la Miss Asturias vinculada a Ábalos y al exjefe de gabinete de Industria de Reyes

Archivo - El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar como testigos para el próximo 21 de mayo a Claudia Montes, la Miss Asturias +30 2017 que habría sido contratada en la empresa pública Logirail por "influencia" del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y al exjefe de gabinete de Industria de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart.

El instructor ha adoptado esta decisión en el marco de la causa en la que investiga a Ábalos y a su exasesor Koldo García por presuntos cobros de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública.

En el caso de Montes, el magistrado ha acordado su citación después de que la testigo no compareciera ante el Supremo el pasado 6 de mayo, toda vez que no recibió la notificación certificada del tribunal porque ya no vive en la dirección a la que se envió dicho aviso.

De cara a aquella citación, agentes de la Policía contactaron telefónicamente con la testigo, le comunicaron verbalmente que estaba citada y le pidieron que facilitara una dirección de 'email' para hacérsela llegar. Montes, sin embargo, manifestó que prefería no facilitar información personal por teléfono.

Ahora, tras recibir información de la Policía sobre el paradero de la testigo, el magistrado la ha citado con aviso expreso de que si no comparece sin motivo previamente justificado se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros, según fija la ley.

En el caso de Díaz Bidart, el instructor explica que acuerda su citación como testigo a petición de las acusaciones populares, que pedían que declarase para explicar si, ciertamente, se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con la finalidad de tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Las acusaciones consideran que la compra del chalet de La Alcaidesa (provincia de Cádiz), que después fue arrendado a Ábalos, podría aparecer vinculada a la obtención de la citada licencia para Villafuel, cuyo administrador sería Rivas.

El magistrado coincide con las acusaciones en que la declaración testifical de Díaz Bidart es pertinente para acreditar la existencia o no de dicha reunión con Rivas y Pano, así como la persona que pudo haberla impulsado o promovido.

No obstante, el magistrado descarta citar como testigo a la esposa de Koldo García al entender que su comparecencia resulta "por completo irrelevante" para la causa, aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntase en sus informes que visitó el chalet de La Alcaidesa.

Al hilo, incide en que la vivienda fue adquirida por la empresa Have Got Time --administrada "al menos formalmente por Pano" y su hija-- y que "poco podría aportar" que la esposa del exasesor de Ábalos hubiese estado en dicho inmueble.

También rechaza pedir información al juez de la Audiencia Nacional que dirige la investigación por presunto fraude de IVA en hidrocarburos vinculada al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama. "No es objeto de esta causa especial determinar si la licencia de operador de hidrocarburos se otorgó a Villafuel cumpliendo o no las exigencias legales", asegura e incide en que Ábalos "carecía por completo de facultades para otorgar o rechazar la mencionada licencia".

Asimismo, el instructor rechaza el resto de diligencias reclamadas por las acusaciones al considerar que no son ni pertinentes, ni útiles ni necesarias para la investigación.

En este sentido, descarta citar como testigo al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura al entender que las acusaciones no precisaron "respecto a qué aspectos concretos del objeto de esta investigación y por qué motivos" habría que llamarle a declarar, más allá de que ostentara dicho cargo y que fuera citado por Ábalos en su declaración.

A su juicio, no hay razones concretas para acordar la testifical de Saura "en este momento". "No consta, ni tampoco lo señalan los solicitantes, que tuviera intervención significativa alguna en la contratación de las mascarillas adquiridas por Puertos del Estado o por Adif. Tampoco que hubiera participado en la adjudicación de otros posibles contratos con empresas o entidades públicas, vinculados, de un modo directo o indirecto, con los hechos que son objeto del presente procedimiento", apunta.

El magistrado insiste en que "no puede asumirse que, sobre la base de una circunstancia aparentemente ajena a lo que resulta en esta causa especial objeto de investigación, y sin ninguna otra explicación complementaria, se engrose artificial e inútilmente la presente instrucción hasta convertirla en definitivamente ingobernable".

Puente también rechaza citar como testigo en este momento al expresidente de Renfe Isaías Táboas. El PP reclamó su comparecencia a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que le menciona como la persona que habría recibido de Koldo García el curriculum de Montes para trabajar en Logirail.

Asimismo, el instructor descarta, por ahora, acordar las testificales de dos trabajadores de Logirail que también reclamaba el PP, aunque deja la puerta abierta a citarles --tanto a ellos como a Táboas-- en el futuro.

El instructor señala que lo pertinente es esperar a que Logirail envíe al Supremo la información que le requirió sobre la contratación de Montes, "siempre sin perder de vista que lo relevante aquí (...) es el posible tráfico de influencias que, con el fin de lograr una pretendidamente irregular contratación, hubieran podido desplegar" Ábalos o su entonces asesor.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, el magistrado reclamó a Logiral que explicase "el modo en que fue publicada la vacante" que cubrió Montes; en concreto, "la fecha y el canal en el que se difundió la oferta pública, si ha hubo, o las razones por las que, en su caso, no se produjo".

También solicitó que indicase "el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza", en qué consistió el proceso selectivo y la identidad de quienes dirigieron dichas entrevistas. Además, pidió también el contrato de trabajo suscrito con Montes y el detalle de las actividades que tenía encomendadas, así como la identidad de sus superiores.

En el marco de la resolución de este lunes, el magistrado recuerda que en el Supremo no se investiga la posible comisión de irregularidades por parte de terceros, pero apunta que en caso de hallar indicios puede enviarlos al juez de la Audiencia Nacional que investiga el resto del denominado 'caso Koldo', como ya hizo con la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

Respecto a la eventual falsificación del curriculum que pudiera haber presentado Montes para trabajar en Logiral, Puente asegura que "es claro que, al menos 'prima facie', ello excede también de forma notoria el objeto de este procedimiento".