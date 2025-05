La ministra leonesa Margarita Robles "es una pájara", según Pedro Sánchez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un contexto de alta tensión política en España, la leonesa Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha convertido en una figura que desafía las expectativas. Durante una entrevista en La Sexta Noche en noviembre de 2020, Robles destacó por su tono conciliador y su defensa de la neutralidad, en un momento en que la polarización dominaba el panorama político. Su actitud no solo llamó la atención de la ciudadanía, sino también de figuras clave del Gobierno, como el entonces ministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez, quienes intercambiaron mensajes privados llenos de humor y sorpresa sobre la ministra: "Margarita se acuesta con el uniforme. Es una pájara", según publica el periódico El Mundo en su edición de este martes. Es la tercera entrega de una serie de informaciones en las que desvela whatsapp entre Sánchez y Ábalos que dicen mucho de las relaciones políticas dentro del Consejo de Ministros.

Un elogio inesperado de Isabel Díaz Ayuso

El origen de la conversación entre Ábalos y Sánchez fue un comentario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien comparó a Robles con Manuela Malasaña, la heroína del 2 de mayo de 1808, por el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia. Ayuso alabó cómo los militares apoyaron a la población en momentos críticos, como en la pista de hielo de Majadahonda o en la Ciudad de la Justicia, donde velaron a las víctimas con respeto. Este elogio, en un clima de enfrentamiento político, sorprendió a muchos, incluido el propio Sánchez, quien bromeó en un intercambio de mensajes con Ábalos: «Margarita dirás», acompañado de emoticones risueños, al ver que Ábalos había escrito “Malasaña”.

Robles, sin embargo, restó importancia a los halagos. En su entrevista, aclaró que las palabras de Ayuso no iban dirigidas a ella, sino al esfuerzo colectivo de las Fuerzas Armadas. «Han hecho un trabajo impagable», afirmó, manteniendo su postura de neutralidad. En un gesto poco común, también se desmarcó de la confrontación política, asegurando que «los ciudadanos no entienden ni quieren rencillas». Su mensaje fue claro: la política debe centrarse en resolver problemas, no en alimentar disputas.

Disculpas y compromiso con la ciudadanía

La ministra fue más allá y, en un gesto de humildad, pidió disculpas en nombre del Gobierno por los retrasos en las ayudas a los afectados por la crisis. «Si hay que pedir disculpas porque las cosas no van como nos gustaría, se piden sin ninguna duda», declaró. Robles también subrayó la importancia de aprobar los Presupuestos de 2021 para no dejar a nadie atrás, en un momento en que muchas personas enfrentaban graves dificultades económicas.

Este enfoque empático y su negativa a entrar en el juego de la polarización generaron reacciones en el seno del Gobierno. En sus mensajes, Ábalos y Sánchez intercambiaron comentarios jocosos sobre la actitud de Robles, llegando a compararla con un «patrimonio nacional» y bromeando sobre su dedicación al cargo. «Yo creo que se acuesta con el uniforme. Es una pájara», escribió Sánchez, a lo que Ábalos respondió con humor: «Sí, el suyo». Sin embargo, tras las risas, también se percibía cierta frustración, como cuando Sánchez expresó con un emoticono de desesperación que Robles parecía tratar al ejército como algo separado del Gobierno.

Una ministra que marca la diferencia

La actitud de la leonesa no pasó desapercibida en un momento en que el PSOE enfrentaba tensiones internas y externas. Mientras Sánchez y Ábalos lidiaban con críticas de barones autonómicos como Javier Lambán o Emiliano García-Page, y defendían acuerdos con Bildu para los Presupuestos, Robles se mantenía al margen de las disputas. Su enfoque en la neutralidad y su compromiso con los ciudadanos la convirtieron en una figura singular dentro del Ejecutivo.

Reacciones PP y PSOE

El PP ha cuestionado este martes la credibilidad del reciente plan presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para alcanzar este año el 2% del PIB en seguridad y defensa a la luz de los mensajes de 'whasapp' que han trascendido y de que un sector del Ejecutivo apuesta por salir de la OTAN.

El diputado 'popular' Carlos Flores García ha sostenido que "la política de defensa es una política de Estado" y esta no se puede construir en torno a un plan que el presidente ha presentado "de buenas a primeras sin ningún consenso, sin haber llamado al líder de la oposición (...) sin tener transparencia ni decir de dónde viene el gasto y sin contar ni siquiera con el apoyo de su propio Gobierno".

"¿Con qué cara podemos ir también a nuestros aliados a decir que aquí hay un consenso sobre el plan uniforme?", ha inquirido en la Comisión Mixta para la UE a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, subrayando que "no lo puede hacer porque no ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados".

Además, ha añadido, "el ambiente que hay en el Gobierno no hace creíble el plan" habida cuenta de que "la mitad de los socios del Gobierno quieren salirse de la OTAN". Y es más, ha proseguido, "es lamentable ver que entre el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa probablemente tampoco haya ningún ambiente, de ningún plan, de ninguna propuesta y de ningún futuro".

Flores se refería así a los 'whasapps' entre Sánchez y el que fuera secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos desvelados por 'El Mundo' en los que dice que la titular de Defensa, Margarita Robles, es "una pájara". El diputado se ha sumado a las voces que desde el PP han reclamado a Robles que dimita si le queda "dignidad".

"Vivimos una situación inaudita", ha defendido Flores, reclamando a la secretaria de Estado que "arroje luz sobre toda esta oscuridad" y brinde detalles de dónde va a sacar el Ejecutivo los 10.471 millones del plan anunciado recientemente por Sánchez.

A su vez, Valcarce ha calificado de "indignidad" las palabras del diputado del PP con respecto a los 'whatsapp'. "Me sumo a las peticiones que ya se han realizado para que se investigue cómo es posible que no se respete la confidencialidad de las comunicaciones a las que tenemos derecho todos los españoles, incluido el presidente del Gobierno de España", ha añadido.

En su réplica, Flores ha sostenido que "el Gobierno no da ninguna sensación de seguridad, ni de disuasión tampoco", recordando que la semana pasada tuvo que comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar "explicaciones sobre un apagón inédito por culpa del Gobierno que dejó sin luz a todos los españoles".

"Este es un Gobierno fuerte, que dialoga y que acuerda", le ha replicado Valcarce, afeando al 'popular' que "pocas críticas tiene de dicho plan cuando tiene que recurrir a un apagón". Un apagón, ha acotado, cuya responsabilidad "no es del Gobierno" pero que "las responsabilidades van a dirimirse". "No tenga usted ni la más mínima duda", ha remarcado.

Así las cosas, ha esgrimido que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno "es viable sin aumentar los impuestos y, además, es viable sin incrementar la deuda y sin reducir el gasto social".

Carlos Martínez pide denunciar la filtración

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, abogó hoy por denunciar a quien ha expuesto a la Presidencia del Gobierno a una filtración y ha permitido publicar unos datos privados que deberían estar custodiados para salvaguardar la intimidad y las conversaciones del presidente.

Martínez, que reconoció haber afrontado hace poco una situación parecida con la pillada de los ‘micrófonos abiertos’ a los procuradores socialistas de las Cortes, señaló que la situación es “incómoda” , ya que, atendiendo a los hechos, cualquier persona puede sentirse “vulnerable” en el ámbito privado.

El secretario autonómico de los socialistas realizó estas declaraciones, tras dar cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento de Soria y tras darse a conocer nuevos ‘Whatsapp’ entre Pedro Sánchez y el ex ministro de Fomento, José Luis Abálos, publicados por el Diario El Mundo.

Asimismo, señaló que el contenido del Whatsapp no tiene nada que ver con el caso de investigación ‘koldo-Ábalos’, y precisó que si se dieran a conocer las conversaciones de cada uno de nosotros en el ámbito personal y laboral quedaríamos expuestos porque en privado no se utiliza el mismo lenguaje que en público.

Asimismo, corroboró que lo único que evidencian estas conversaciones que había “tensiones” entre los miembros del PSOE. “No se ha desvelado nada de las tensiones en el partido y de las discrepancias políticas de Lambán y Page con Pedro Sánchez porque son públicas y notorias", indicó, para reseñar que se pone el foco en las tensiones del PSOE pero no en quienes tenían que custodiar esas conversaciones para que no se utilizarán contra el PSOE.