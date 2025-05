El Gobierno cuestiona a la jueza por sus «prisas» para el juicio al hermano de Sánchez

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno mantiene incólume su estrategia frente a las causas que salpican en los tribunales al entorno de Pedro Sánchez. Un día después de que la jueza Beatriz de Biedma concluyera que hay indicios para sentar ya en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas por el caso de presunto enchufismo laboral para colocar al primero en un puesto de coordinación de los conservatorios de música creado en 2017 por la Diputación de Badajoz, varios miembros del Ejecutivo se lanzaron a apuntalar su argumento de que todo obedece a una cacería de la derecha y la ultraderecha; también el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Bolaños se aferró a «las prisas» mostradas por la titular del Juzgado de instrucción nº 3 de Badajoz a la hora dictar su resolución, antes incluso de que la Audiencia Provincial haya resuelto los escritos de apelación presentados por las partes, para sembrar dudas sobre una actuación judicial que tildó de «sorprendente». La decisión de Biedma, contra la que no cabe recurso, es poco habitual ("nada", según el ministro) pero se se entiende mejor a la luz del contexto: el anuncio, el pasado viernes, de Gallardo de que dejaría su cargo como presidente la Diputación para ser diputado en la Asamblea de Extremadura. Algo que hace pocas semanas aseguró que no haría.

El movimiento del líder de los socialistas extremeños, que ha obligado a la renuncia de hasta cinco personas que lo antecedían en las listas, buscaba un efecto claro que el PSOE, sin embargo, no reconoce, el aforamiento justo cuando sabía que la jueza estaba a punto de dictar su auto. Ahora existe la duda de si ese aforamiento ya le protege o no. Gallardo recogió sus credenciales como diputado el miércoles, pero aún no ha jurado el cargo ante el pleno de la Cámara regional y es en ese acto, en principio, donde se adquiere la condición plena de parlamentario.

Bolaños evitó dar nada por sentado, pero dejó abierta la posibilidad de que, efectivamente, deba ser el Tribunal Superior de Justicia y no la Audiencia Provincial quien se haga cargo ahora de la causa, al menos, en lo relativo al dirigente socialista. Se puede dar también la circunstancia de que se mantenga en la Audiencia para el resto procesados, incluido el hermano de Sánchez. El ministro incidió en que el aforamiento no implica «impunidad».