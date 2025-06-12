Las grabaciones de Koldo imprescindibles para la investigación de Abalos y Cerdán

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El denominado caso Koldo ha estallado este jueves con ocho grabaciones en cuatro años (2019-2023) del exasesor Koldo García al exministro Jose Luis Abalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que "permite dibujar un cuadro indiciario de enorme potencia incriminatoria".

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía deja claro al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que las grabaciones realizadas por Koldo "revisten una importancia capital" en el procedimiento.

"La transcripción de las mentadas grabaciones es de una expresividad tal que, en muchas ocasiones, dispensa de cualquier comentario adicional", destaca el Ministerio Público en su escrito, en respuesta al informe de la UCO de 5 de junio, en el que pide, entre otras diligencias, el registro de la casa de Ábalos.

El Ministerio Público destaca dos cuestiones en torno al quién y el qué: "la intervención de Koldo como sujeto interlocutor en todas las grabaciones" y "la común temática que preside las conversaciones", esto es, "la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública".

Lo que "permite dibujar un cuadro indiciario de enorme potencia incriminatoria contra los investigados en este procedimiento".

Fueron ocho grabaciones en cuatro años (2019-2023), que arrancan cuando ya Ábalos lleva un año como ministro y continúan tras su salida del Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2021.

En todas ellas, Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, tras lo cual el exasesor se dirige a Santos Cerdán con quien discute sobre los adeudos concretos, "pareciendo ser este último la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos".

Dice la Fiscalía que "tales reclamaciones mantienen una estructura homogénea" en esos ocho audios que Koldo grabó entre 2019 у 2023 con los que "registró sus conversaciones con Ábalos y Santos Cerdán"

"Estas conversaciones discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba: Ábalos Meco, y por extensión Koldo García, generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos".