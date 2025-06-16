Sánchez impulsará una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y comparecerá en el Congreso

El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).Gabriel Luengas - Europa Press

El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para "conocer la verdad sobre el caso Koldo" y además comparecerá en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este asunto.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal, después de la dimisión del hasta ahora secretario de Organización Santos Cerdán por el señalamiento de la UCO en el cobro de mordidas.

Sánchez ha dicho que comparecerá en el Congreso en la primera fecha que sea posible "para dar las explicaciones necesarias y responder a preguntas de todos los grupos parlamentarios", ha indicado.