La Guardia Civil pilla a un conductor de autobús drogado con 14 escolares a bordo

La Guardia Civil ha interceptado en Arjona (Jaén) al conductor de un autobús escolar que transportaba a 14 estudiantes que dio positivo en las pruebas de detección de drogas, en concreto en cocaína y THC.

Según ha informado la Guardia Civil, el Equipo de Transportes del Subsector de Tráfico realizó, dentro del calendario de campañas de vigilancia del transporte escolar (del 26 al 30 de mayo), varios puntos de verificación de transporte escolar en los colegios e institutos de la localidad de Arjona.

Durante el transcurso de las diferentes inspecciones, se procedió a controlar un autobús en el que viajaban 14 estudiantes del instituto del citado municipio.

Una vez apeados del mismo y, tras comprobar que el transporte escolar reunía las condiciones técnicas adecuadas y poseía autorización administrativa correspondiente para efectuar este tipo de transportes, se encontraron irregularidades en el uso del aparato tacógrafo, ha informado este lunes la Guardia Civil.

Posteriormente, le fueron realizadas al conductor las pruebas de alcohol y drogas reglamentarias, arrojando un resultado positivo en la detección de drogas en cocaína y THC, por lo que se procedió a la inmovilización del vehículo.

Esta infracción podría suponerle al conductor una sanción de 1.000 euros y una detracción de seis puntos de su permiso de conducción, según el comunicado del instituto armado.