Un juzgado de Badajoz abre diligencias para investigar la actuación de Leire Díez en la causa del hermano de Sánchez

Publicado por Europa Press Mérida Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha dictado un auto por el que acuerda incoar diligencias previas para investigar la actuación de la exmilitante socialista Leire Díez, en la causa que se sigue por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos", entre los que cita descubrimiento o revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, "cuya cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

La apertura de estas diligencias se produce por la querella que la organización Hazte Oír presentó el pasado 6 de junio contra Leire Díez y el exmagistrado José Luis Saénz de Tejada, en los juzgados de Badajoz por presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.

En su querella, Hazte Oír Hazte Oír les acusaba de "intentar sabotear la causa" abierta contra el hermano de Pedro Sánchez en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, así como su "interés obsesivo" por apartar a la jueza Beatriz Biedma de esta causa.

Ante esta querella, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, Emilio García-Cancho, señala en su auto que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido" a su juicio "es procedente" "incoar diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación".