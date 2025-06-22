Esteban pide a Sánchez que comparezca ya

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca «cuanto antes y no el 9 de julio» para que «delimite los detalles del caso» a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil y «certifique que no hubo financiación irregular» en el PSOE. «No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos", ha destacado. Así lo ha reivindicado en un acto que el PNV de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona en el que ha lamentado que «estamos asistiendo a una serie de hechos de corrupción que nos preocupan profundamente» porque «es la antítesis de lo que concebimos como acción institucional» y por «el descrédito general hacia la política que estos hechos provocan en unos tiempos en los que la convicción en el sistema democrático deviene fundamental». Esteban ha defendido que el PNV «ha mantenido la misma posición desde el primer momento con respecto a estos hechos» exigiendo «claridad y explicaciones». «No supimos en su momento por qué se cesó al ministro Ábalos. Nos hemos ido enterando con cuentagotas", ha criticado, para rechazar «una trama cutre donde las haya». «Hoy el 'soy feminista porque soy socialista' de Ábalos en campaña es sonrojante. Desde luego ya sabemos que feminista no es. Honrado tampoco. Socialista no sabemos", ha subrayado. El presidente del PNV ha destacado que lo que «sí conocemos» es que «fue secretario de Organización del PSOE, como también lo era Santos Cerdán». «Nada menos que dos secretarios de Organización seguidos", ha resaltado. Aitor Esteban ha reconocido que «las imágenes que estamos viendo, con la entrada de la Guardia Civil en ministerios, domicilios y sedes son ciertamente impactantes». «No escondemos la gravedad del momento en que nos encontramos", dijo.