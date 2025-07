Octava manifestación contra Mazón para pedir su dimisión 243 días después

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La octava manifestación para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "negligente gestión" de la dana del 29 de octubre ha recorrido el centro de València este domingo, en medio de la primera ola de calor del verano, para pedir su marcha porque "lleva 243 días de más".

En el día en que se cumplen ocho meses de la tragedia que dejó 228 fallecidos, cientos de miles de afectados y daños millonarios, una nueva protesta ha salido a las calles de la capital valenciana bajo el lema 'Mazón dimisión' para denunciar que el president "no ha asumido responsabilidades" y que aún hay muchas necesidades que atender.

Convocada por más de 200 entidades sociales, junto con las asociaciones de víctimas y los comités locales de reconstrucción, la manifestación ha partido de la plaza del Ayuntamiento pasadas las 19:30 horas, encabezada por familiares de víctimas con fotos de sus fallecidos, que han sido aplaudidas a su paso, y carteles para reclamar justicia.

La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cifrado en unas 5.000 personas los asistentes a la protesta, 4.500 según la Policía Local de València.

Tras la pancarta de cabecera se ha mostrado el lienzo con la imagen del president vestido de prisionero creado por un estudiante universitario, y se han exhibido carteles con frases como 'Ni perdonamos ni olvidamos' o 'Mazón no tienes vergüenza'.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha afirmado que ya no les vale la dimisión de Mazón: "Igual nos hubiera valido el 30 de octubre, pero 243 días después ya no nos vale su dimisión, nos vale la cárcel, y cuando esté en prisión nos plantearemos si nos reunimos o no con él".

Ha aseverado que se seguirán manifestando "hasta que este señor tenga la dignidad de irse y ponerse a disposición de la justicia", con frío, con lluvia o con ola de calor, porque llevan 243 días sin sus familiares y Mazón lleva "243 días de más", ocupando el sitio de jefe de Consell "que no debería" y "no puede encabezar ninguna reconstrucción".

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 Octubre, Mariló Gradolí, ha señalado que todavía no se ha asumido ninguna responsabilidad de lo que pasó el 29 de octubre y por ello vuelven a manifestarse "por dignidad" y para pedir la dimisión de Mazón, así como para recordar la importancia de las emergencias y que se avance en la reconstrucción.

Durante el recorrido se han coreado lemas como 'Mazón dimisión', 'El president a Picassent' -en alusión a la cárcel valenciana- o 'No son muertes, son asesinatos', y cuando se ha llegado al final, frente al Palau de la Generalitat, se ha gritado 'Mazón miserable, eres el culpable' y se ha reproducido el sonido de la alarma que llegó a los móviles el día de la dana a las 20:11 horas.

La marcha la ha abierto una vez más la interpretación por dolçainers i tabaleters de la melodía 'La processó de la memòria' ('La procesión de la memoria'), una obra de homenaje a víctimas compuesta en 2012 por Ferran Navarro que se ha convertido de forma simbólica en la música que suena durante todo el recorrido de estas manifestaciones.

La protesta ha finalizado en la plaza de la Virgen, donde se ha reivindicado que "la lucha por la verdad y la justicia no hace vacaciones" y se ha recordado a las 228 víctimas mortales de la dana, a los dos trabajadores que murieron después en las tareas de limpieza y a la bebé de una fallecida embarazada de ocho meses que podría ser reconocida como una víctima más.