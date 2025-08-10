Fallece un menor tras saltar a una balsa en un río de Barcelona

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Un menor de edad murió en la tarde del sábado en una balsa del río Congost, en la Garriga (Barcelona), a pesar de que los servicios de emergencia trataron de reanimarlo, sin éxito, durante más de una hora.

Según han informado este domingo fuentes de Bomberos, unos testigos alertaron a los servicios de emergencia de que a las 20.04 horas un menor había saltado dentro de la balsa y no había salido. Rápidamente, los bomberos activaron ocho dotaciones, entre las que había efectivos de los submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y el helicóptero de rescate de la unidad de Medios Áereos, con efectivos expertos en montaña de la misma división. Los primeros efectivos comenzaron la búsqueda por los laterales y desde dentro de la balsa, de unos 50 metros cuadrados y 3 metros de profundidad máxima, tras lo que llegaron los expertos del GRAE de montaña, que localizaron el cuerpo en el fondo. Una vez en el exterior, efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) iniciaron las maniobras de reanimación con el apoyo de Bomberos durante más de una hora, sin éxito. El SEM desplazó hasta el lugar al equipo conjuntode intervención.