Puigdemont decidirá en otoño el apoyo a Sánchez: «Hemos dado suficiente tiempo"

Publicado por Agencias Prada De Conflet Creado: Actualizado:

El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, prevé decidir en otoño sobre el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez, pues considera que se le ha dado «suficiente tiempo» para implementar las condiciones del pacto de investidura.

Así lo ha dicho este martes en una conferencia sobre la lengua catalana y sobre el ingeniero y gramático Pompeu Fabra en la Universidad Catalana de Verano, celebrada en Prada de Conflent (Francia). «Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, que la estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por esto digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo, hay cosas que se tienen que producir», ha avisado el presidente de Junts. «La reanudación del curso político en Cataluña y España se prevé intensa», ha pronosticado Puigdemont, que ha advertido de que «habrá cosas que ya no serán de la misma forma».

negociar El FLA

El Gobierno prevé aprobar «en breve» en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que regulará la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que pactó en febrero con ERC, han informado fuentes del Ejecutivo central a Europa Press. Las mismas fuentes han subrayado que la condonación «supondrá una notable reducción del pasivo de las comunidades autónomas, mejorará su posición financiera, facilitará su acceso a los mercados y les permitirá destinar más recursos para reforzar el estado de bienestar». En un comunicado, ERC ha celebrado que esta aprobación por parte del Gobierno, que ha adelantado ‘Nació Digital’, llegará «en el primer Consejo de Ministros del año que se celebrará a principios del mes de septiembre». Los republicanos han valorado este acuerdo pero han avisado de que «hay que progresar en el entendimiento sobre la financiación singular si se quiere tener la posibilidad de lograr nuevos acuerdos», en alusión a los Presupuestos. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el objetivo de este pacto es «que antes de final de año el Congreso de los Diputados de luz verde a esta condonación». Los republicanos han asegurado que han hecho un seguimiento constante del cumplimiento del pacto que ERC y el Gobierno firmaron en febrero y que se aprobó posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano estatal competente para iniciar este tipo de trámites.

En concreto, se incorporó la condonación de la deuda del FLA y la deuda de las comunidades autónomas con entidades privadas, lo que supondrá para Cataluña «un ahorro de 17.104,95 millones de euros, que representa un 19,9% de la deuda total de la Generalitat», han destacado los republicanos. Junqueras ha defendido que se apruebe «antes de finales de este año para que así el Govern catalán pueda incorporar en sus cuentas un ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente un ahorro del 20% en este concepto», ha puntualizado.

Por otro lado, el sábado, vecinos y turistas asistieron complacidos el sábado por la noche a un espectáculo de sardanas en la Plaza de la Villa de Amer (Gerona) junto a la fachada que exhibía una sábana de casi tres pisos de altura con el retrato del Rey de España boca abajo, según publica Voz Pópuli.

La «audició de sardanes amb La Principal de La Bisbal» en un escenario dominado por una imagen de humillación al Jefe del Estado, ha sido uno de los actos programados en las fiestas patronales de Amer, del 9 al 17 de agosto. Pero no el único con carga separatista o antiespañola, ya que arrancó con un pasacalles de la «colla gegantera» en la que al gigante le colgaba una estelada de su cetro guerrero. «Esa colocación ofensiva de la imagen del Rey en Amer no infringe la ley de símbolos y banderas porque estaba en un edificio particular», reconoce José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano. «Otra cosa es que se infrinja la neutralidad institucional colocando esteladas en los gigantes, que son de propiedad municipal», añade Domingo.