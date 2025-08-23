El turismo del desastre y del morbo: una tendencia en aumento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de personas que visitan territorios azotados por una catástrofe natural, como incendios forestales, huracanes, terremotos o tsunamis. Este fenómeno se conoce como 'turismo de desastre' o 'turismo de catástrofe'.

Muchas personas se sienten atraídas por la curiosidad de ver el daño causado por una catástrofe natural. Algunas, visitan las áreas afectadas para mostrar solidaridad y apoyo a las comunidades.

El turismo del desastre puede ofrecer una experiencia de aventura y emoción para algunos viajeros. Algunos organizan la visita para sacar fotografías y documentar el daño causado.

Sin embargo, aparte de que los territorios azotados por las catástrofes naturales pueden ser peligrosos para los visitantes, con riesgos de lesiones o incluso la muerte, el turismo del desastre puede tener un impacto negativo en la comunidad afectada, incluyendo la interrupción de los esfuerzos de recuperación y la explotación de la tragedia. Es importante que los turistas sean respetuosos y sensibles con la comunidad afectada y no se aprovechen de la situación para su beneficio personal.

Se debe recordar que las catástrofes naturales tienen un impacto devastador en los territorios afectados.