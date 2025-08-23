El turismo del desastre y del morbo: una tendencia en aumento
Se debe recordar que las catástrofes naturales tienen un impacto devastador en los territorios afectados
En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de personas que visitan territorios azotados por una catástrofe natural, como incendios forestales, huracanes, terremotos o tsunamis. Este fenómeno se conoce como 'turismo de desastre' o 'turismo de catástrofe'.
Muchas personas se sienten atraídas por la curiosidad de ver el daño causado por una catástrofe natural. Algunas, visitan las áreas afectadas para mostrar solidaridad y apoyo a las comunidades.
El turismo del desastre puede ofrecer una experiencia de aventura y emoción para algunos viajeros. Algunos organizan la visita para sacar fotografías y documentar el daño causado.
Sin embargo, aparte de que los territorios azotados por las catástrofes naturales pueden ser peligrosos para los visitantes, con riesgos de lesiones o incluso la muerte, el turismo del desastre puede tener un impacto negativo en la comunidad afectada, incluyendo la interrupción de los esfuerzos de recuperación y la explotación de la tragedia. Es importante que los turistas sean respetuosos y sensibles con la comunidad afectada y no se aprovechen de la situación para su beneficio personal.
