"Zona catastrófica": qué es, requisitos, procedimientos y objetivos

La solicitud de consideración de zona catastrófica puede presentarse por las autoridades locales o regionales afectadas por la catástrofe

vecinos apagando el fuego en la zona de Molinaseca esta tarde de domingo 24 de agosto. La pesadilla se reactiva.ANA F. BARREDO

La declaración de zona catastrófica es una medida de emergencia que se aplica a áreas afectadas por una catástrofe natural o un desastre, como un incendio forestal, un terremoto, un huracán o una inundación. Esta declaración tiene como objetivo proporcionar ayuda y recursos a las personas y comunidades afectadas por la catástrofe, incluyendo alimentos, agua, refugio y atención médica. 

La declaración puede facilitar la recuperación de la zona afectada, permitiendo la implantación de medidas de emergencia y la asignación de recursos para la construcción y la restauración. Además, ayuda a mitigar el impacto económico de la catástrofe, permitiendo la implementación de medidas de apoyo económico y la asignación de recursos para la reactivación de la economía, incluyendo fondos públicos y privados para la ayuda humanitaria y de recuperación. 

Puede permitir el acceso a ayuda financiera para las personas y empresas afectadas, incluyendo préstamos y subvenciones. 

También incluye medidas de emergencia, como evacuación de la zona, la restricción del acceso o la puesta en marcha de protocolos de seguridad. 

La solicitud de consideración de zona catastrófica puede presentarse por las autoridades locales o regionales afectadas por la catástrofe. La evaluación del daño causado es fundamental para determinar la necesidad de declararlo como zona catastrófica. Este procedimiento puede requerir la intervención de autoridades nacionales o regionales, dependiendo de la legislación y los procedimientos establecidos.

