A prisión una ladrona octogenaria por varios robos en pisos turísticos

Publicado por EFE Málaga Creado: Actualizado:

Una mujer de 81 años ha sido detenida por la Policía Nacional en Málaga y ha ingresado en prisión como supuesta autora de cinco delitos de robo con fuerza en pisos turísticos del centro de la ciudad, en los que utilizaba recortes de plástico para abrir las cerraduras.

La sospechosa, que los investigadores consideran una ladrona "histórica" en robos en viviendas, aprovechaba su apariencia "frágil y afable" para adentrarse en edificios sin levantar sospechas, ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

En el último robo, la mujer fue sorprendida por el morador del apartamento turístico, que alertó a los agentes.

El método utilizado para entrar en las viviendas era el del "resbalón", que consiste en deslizar un objeto delgado y flexible -tipo tarjeta o recorte de plástico- entre el marco de la puerta y el pestillo, algo que es efectivo en puertas cerradas sin llave.

En la mayoría de las ocasiones, las víctimas, que se hallaban de turismo en la ciudad, denunciaban la sustracción de parte de sus efectos de valor en el interior de pisos turísticos, algo que sembraba "dudas" entre los perjudicados sobre las circunstancias del robo.

La mujer, que tiene un largo historial de delitos contra el patrimonio, buscaba dinero en efectivo y joyas.

Además, si era descubierta por algún vecino en los edificios, alegaba haberse equivocado de puerta "por despiste" o fingía ser la limpiadora de las instalaciones.

En el momento del arresto se le intervinieron varios recortes de plástico -de la carta de un restaurante- que utilizaba presuntamente para forzar las cerraduras.